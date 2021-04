La Foire du Livre lance sa chaîne "live"

Poursuivant sur sa lancée afin de réconcilier littérature francophone et néerlandophone, la Foire du Livre de Bruxelles s’associe à Flirt flamand le temps d’une folle histoire d’amour – à moins qu’il s’agisse d’un mariage arrangé? Qu’à cela ne tienne, après avoir vécu une aventure (littéraire) en ligne via l’application SKGN, les incontournables Thomas Gunzig et Lize Spit se diront «oui» et «ja» depuis la chapelle de Ducs de Bourgogne (KBR) en présence de Carl Norac et Mustafa Kör, le poète national et son successeur. On nous promet – en direct – un grand moment de surréalisme à la belge, agrémenté de poésie.