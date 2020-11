La femme préhistorique s’émancipe

Nouvelles technologies

Mais depuis les années 1980, les choses bougent: non seulement plus de femmes accèdent à la profession, mais les nouvelles technologies contribuent à bousculer tous ces stéréotypes. Grâce aux vérifications ADN du sexe des squelettes préhistoriques, on a pu en effet prouver que les hommes défunts, qualifiés de robustes et de vigoureux, étaient en réalité des femmes. À l’instar des hommes, les femmes préhistoriques chassaient et taillaient les outils. On est loin de l’image de la femme, physiquement faible et moins habile, qui se contente de balayer la grotte en étant dominée par l’homme.