La valse des saisons (d’opéra)

Pour contrer son avenir incertain, l’art lyrique se penche sur son passé: un beau livre évoque deux siècles d’histoire(s) à l’ORW, un autre, quarante ans de régie à La Monnaie.

Ce ne sont pas des livres qu’on dévore, à proprement parler; pas des "page-turners", mais deux parutions qui tombent à point nommé, en un temps où l’opéra peine à entrevoir des éclaircies derrière les gros nuages du confinement. Que faire de mieux, quand l’avenir est bouché, sinon raviver le passé? En parcourant ses deux siècles d’existence, dans un recueil richement illustré, l’Opéra Royal de Wallonie, déjà survivant de deux guerres mondiales et d’innombrables situations périlleuses, entend démontrer, à ses 200 employés et à son public impatient, qu’il est capable de revenir de tout, et même du pire. Avec le recul, force est de constater que son parcours n’est pas un long fleuve tranquille: Serge Martin, chercheur en économie de la culture et critique musical, et Frédéric Marchesani, historien, ont systématiquement relevé les vicissitudes qui ont balisé le chemin de la maison bicentenaire, de son inauguration par une société d’actionnaires, en 1820, à la crise actuelle du Covid.

Histoire ♥ ♥ ♥ ♥ "200 ans et après" Serge Martin et Frédéric Marchesani, éd. Opéra Royal de Wallonie-Liège, 118 p., 15 €

D’abord, des débuts difficiles. Les trois premières décennies à la gestion chaotique (qui mèneront au rachat du théâtre par la ville de Liège, en 1854) ne sont même pas achevées, qu’un directeur d’alors, M. de Saint-Victor – il a pourtant obtenu de Meyerbeer qu’il vienne diriger son "Robert le diable" –, met fin à ses jours. Ensuite, coup sur coup, l’énorme lustre s’écrase avec fracas dans la salle, un acteur chute mortellement dans la fosse d’orchestre, un pyromane sévit, les démissions s’enchaînent et un baryton, excédé par les huées adressées à ses collègues, testonne plusieurs spectateurs du premier rang… En 14-18, le "Royal" est complètement fermé, transformé en dortoirs et écuries pour les troupes. En 40-45, resté ouvert, il fait salle comble, malgré d’incessants couvre-feux et changements d’horaires (tiens tiens). Au fil des ans, il y eut tant et tant de calamités, naturelles, financières ou artistiques, que la survie du lieu tient quasiment du miracle, autant que le carrousel des grandes stars qui s’y pressent – la Malibran, Franz Liszt, Sarah Bernhardt, Serge de Diaghilev, Pietro Mascagni, Louis Armstrong, Herbert von Karajan, Charles Trenet, Tino Rossi, et beaucoup beaucoup d’autres.

"L’opéra du XXIe siècle continuera à nous parler de nos craintes face à ce qui nous dépasse, en proposant à l’individu et à la société une thérapie par la beauté…" Stefano Mazzonis di Pralafera Directeur de l'ORW

Dans les années 60, coûteuse et peu subventionnée, l’institution menace encore de sombrer. Pour la sauver, Liège, Mons et Charleroi posent ensemble, en 1967, les prémices de l’Opéra Royal de Wallonie. Avec son ancrage très italien (près de 57% des œuvres jouées), sa recherche de répertoires méconnus, son souci de lisibilité scénique (on y désavoue les mises en scène aventureuses), sa politique de communication ciblée vers les nouveaux publics (qui donnera, entre autres, le sur-titrage systématique en quatre langues), la partie semble aujourd’hui gagnée. Alors le marasme dû à la pandémie… Même pas peur, estime, en postface, son directeur actuel, Stefano Mazzonis di Pralafera: "L’opéra du XXIe siècle continuera à nous parler de nos craintes face à ce qui nous dépasse, en proposant à l’individu et à la société une thérapie par la beauté…" Chiche!

Témoignage ♥ ♥ ♥ ♥ "En scène, s’il vous plaît!" Jean-Pierre Stevens, éd. Safran, 452 p., 43 €

À la Monnaie, des souvenirs de régie à la pelle

Autre endroit, autre chronique, contée cette fois par le titulaire d’un métier stressant. Les changements de décors et d’éclairages à la seconde près, les entrées et sorties d’artistes sur le fil… voilà le royaume du régisseur de scène. À lui d’anticiper les mouvements, pour passer les ordres de manœuvres aux intervenants. Une lourde responsabilité… Jean-Pierre Stevens, 75 ans, a tenu la barre quatre décennies complètes à la Monnaie. Il vient de coucher ses souvenirs dans un gros pavé de 450 pages, qui dresse, chronologiquement, l’inventaire presque intégral des spectacles offerts au public sous les directions de Maurice Huisman, Gerard Mortier (clairement son préféré), Bernard Foccroulle et Peter de Caluwe.

Stevens donne, pour chacune des quelque 430 (!) productions auxquelles il a assisté, l’une ou l’autre anecdote qui ne manque pas de piquant.

Sans s’appesantir sur les conflits internes (il y en eut, pourtant, des réunions de crise, des menaces de grève et des licenciements brutaux), Stevens préfère donner, pour chacune des quelque 430 (!) productions auxquelles il a assisté, en Belgique comme en tournée à l’étranger, l’une ou l’autre anecdote qui ne manque pas de piquant. Entre les metteurs en scène (l’auteur donne des noms) qui, de rage, sautent pieds joints et poings fermés comme Joe Dalton, les choristes russes dealeurs de vrai caviar, les figurantes strip-teaseuses recrutées en boîte de nuit, la diva tchèque suivie partout par son caniche acrobate et cette autre qui, se trompant de jour de relâche, fait encore du shopping à Lille une heure avant le lever de rideau, on se dit que l’art lyrique est un grand cirque plein d’excentriques nécessaires. Les habitués de l’institution bruxelloise, ou celles et ceux qui en furent les spectateurs occasionnels y piqueront avec bonheur des flashes de réminiscences d’opéras devenus mythiques… ou complètement tombés dans l’oubli. Intégralement tiré de la mémoire prodigieuse du régisseur, ce recueil, qui n’était destiné, au départ, qu’à une diffusion domestique (des évocations familiales l’encombrent d’ailleurs çà et là), appartient désormais aux archives écrites de la Monnaie.