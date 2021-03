La vie secrète des anciens présidents français

Que font les Hollande et autre Sarko de leur retraite présidentielle? Ils sauvent le monde via le "Ministère Secret". Mais ne l'ébruitez pas, c'est un secret...

Prenez François Hollande, Nicolas Sarkozy, Vladimir Poutine, Greta Thunberg, le Prince Albert de Monaco, Donald Trump, Éric Cantona, un garde du corps en véritable granit, des sauriens extraterrestres, des ninjas imperturbables et Mathieu Sapin, secouez franchement le tout. Rajoutez une pincée de bagarre et de superscooter, et vous obtenez une vague idée de ce que peut être la dernière élucubration de Joann Sfar. Mais une très vague idée seulement, parce que vous serez sans doute encore très en dessous du niveau de ce "Ministère Secret".

Mathieu Sapin s'est fait une spécialité d'effectuer des reportages en BD. Il a suivi François Hollande lors de son élection à la présidence, il a exploré le Palais de l'Élysée de fond en comble, il a côtoyé Gérard Depardieu... dans des récits dans lesquels il se met en scène en tant que témoin. "Au fil de mes pérégrinations, je racontais mes anecdotes à Joann Sfar qui a pris des notes. Jusqu'au jour où il m'a proposé cette série complètement décalée", s'esclaffe encore Sapin.

"Une bonne comédie dit aussi quelque chose du réel. C'est un témoignage d'une époque et de sa réalité." Mathieu Sapin Dessinateur de BD

Décalé, cet ovni l'est pour le moins. Où l'on retrouve donc Hollande et Sarko, ex-présidents employés d'un ministère secret chargé de veiller sur le monde et la France en particulier. Sfar y mêle joyeusement l'actualité et les personnages qui la font, mais aussi une foule de références cinématographiques, à des séries des années 80 ou 90, à bédéistes... Les extraterrestres reptiliens sortent tout droit de "V", Hollande saute sur son superscooter à la manière d'Actarus, le prince d'Euphor dans "Goldorak". Et il y en a bien d'autres encore que l'on ne soupçonne même pas.

Vue en plein écran ©Dupuis Sapin Sfar

Quelque chose de réel

Mais ce ministère secret n'est pas qu'une pantalonnade pour Mathieu Sapin. "Une bonne comédie dit aussi quelque chose du réel. C'est un témoignage d'une époque et de sa réalité. Ce style a toujours existé", estime Sapin qui se réfère à Shakespeare notamment qui ne faisait pas autre chose dans ses pièces. "Sans compter qu'il devient difficile aujourd'hui de rester plus inventif que la réalité...", avoue-t-il en renvoyant à un épisode dans lequel la population est infectée par un mystérieux virus... alors que le scénario a été écrit in tempore non suspecto.

Le reporter ne craint donc pas de casser son image d'observateur de l'actualité pour se prêter à cette bouffonnerie. "Depuis des années, je n'étais plus sorti de ce personnage de témoin, un livre en entraînant un autre. Cette série me fait comme une respiration, plus reposante, plus drôle. Cela a un côté libérateur. On se fait plaisir dans l'instant", confie le dessinateur. Une respiration que s'étendra sur plusieurs tomes.