La voix enchantée de Victoire de Changy

Moins de deux ans après son premier roman, "Une dose de douleur nécessaire", paru chez Autrement et finaliste du Prix Rossel, Victoire de Changy publie "L'île longue", récit aigu et aiguisé sur l’Iran.

Un roman "qui ouvre ou qui ferme. Qui tend ou qui prend". Une jeune Européenne monte dans un avion à destination de Téhéran et se lie à Tala, qui vient de perdre sa mère et s’interroge sur son passé. Rencontre impromptue entre ces deux femmes que tout oppose, racontée dans une langue sobre et imagée qui éblouit!