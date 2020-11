Le Goncourt va à Hervé Le Tellier pour "L'Anomalie"

Président de l’Oulipo, dont il est membre depuis 1992, mathématicien de formation, journaliste, chroniqueur et auteur protéiforme, Hervé Le Tellier a été récompensé pour l’audace et l’immense talent déployés dans son dernier livre – un roman-monde dans lequel l’écrivain de 63 ans combine deux questions, abordées avec finesse, humour et une puissance narrative impressionnante. D’une part, l’idée du double, de la duplication et de la confrontation à soi; d’autre part, celle – plus philosophique – de notre existence réelle ou virtuelle: existons-nous vraiment? Peut-on se fier à nos sens? "J’avais envie d’un livre qui rassemble deux projets dans une affaire romanesque", a-t-il déclaré ce lundi, ajoutant qu’il ne lui déplairait pas de voir le livre porté à l’écran, soulignant son "arche narrative, comme on dit dans les séries". Situant l’action en 2021, Le Tellier rassemble dans son roman une dizaine de personnages dans un vol Air France à destination de New York, au cours duquel ils vont vivre un incident qui va à jamais modifier le cours de leur vie. Brassant avec humour et dextérité les références populaires et littéraires, déployant magistralement le récit en 300 pages que l’on dévore sans plus pouvoir s’arrêter, l’auteur est parvenu à faire publier ce roman qui flirte avec la science-fiction dans la collection Blanche de Gallimard, où il a suivi son éditrice, Karina Hocine, avec qui il travaillait déjà chez JC Lattès.