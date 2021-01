Le Lotus bleu d'Hergé fixe de nouveaux records

Le noir profond se heurte au rouge vif du dragon et au bleu lumineux du vase. Par sa construction, la finesse de son dessin et la profondeur de ses couleurs, l'oeuvre est intrinsèquement de toute beauté. Et encore, ce n'est qu'un projet de couverture pour le Lotus Bleu exécuté par Hergé. L'oeuvre, de 40 cm de côté, réalisée à l'encre de Chine et à la gouache et qui date de 1936, montre cependant toute la richesse picturale de l'auteur de Tintin. Présentée hier à la vente par la maison Artcurial Paris, la pièce a été adjugée à 3,175 millions d'euros hors frais, soit un peu plus de 3,8 millions frais compris.