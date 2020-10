Le Nobel de littérature attribué à la poétesse américaine Louise Glück

Cette récompense surprise couronne son oeuvre entamée à la fin des années 1960 et qui compte aujourd'hui une vingtaine de recueils de poésie, dont "Averno", son recueil magistral, et "The Wild Iris", pour lequel elle a reçu le prix Pulitzer en 1993. L'enfance et la vie de famille, la relation étroite entre les parents et les frères et soeurs, sont une thématique centrale de son oeuvre. En français, la traduction de cette poétesse est restée jusqu'ici confidentielle, faute de parution en volume. Elle se limite à des revues spécialisées. Deux ans après Olga Tokarczuk, Louise Glück est la 16e femme à se voir décerner le prix d'un millésime 2020 des Nobel très féminin.