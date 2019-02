Le capitalisme sous la loupe de la culture

Le livre débute par une analyse du film "Les fils de l’homme" d’Alfonso Cuarón, parfaite représentation, selon Fisher, d’un système vaguement démocratique, où le capitalisme s’associe à un pouvoir autoritaire. "La dystopie des ‘Fils de l’homme’ est unique en ce qu’elle est propre au capitalisme tardif." L es nombreuses références culturelles qui parsèment le texte (de "Wall-E" au "Parrain" en passant par "Scarface") apparaissent toutes comme les signes d’un phénomène qu’il nomme "le réalisme capitaliste". "Le réalisme capitaliste tel que je le conçois ne peut être confiné à l’art ou au fonctionnement quasi propagandiste de la publicité. Il est plutôt une atmosphère généralisée, qui conditionne non seulement la production culturelle, mais aussi la réglementation du travail et de l’enseignement, et qui agit comme une sorte de frontière invisible contraignant la pensée et l’action."

Fisher utilise l’expression "réalisme capitaliste" pour effectuer un double constat: d’une part, et selon l’opinion courante, le capitalisme est devenu le seul système politique et économique viable. Pour cette raison, il n’est plus contestable en soi, tout au plus certaines de ses dérives sont-elles remises en cause. D’autre part, il est par là même impossible de trouver une alternative cohérente à ce dernier. On peut se rappeler à cet égard le fameux – et prophétique – "there is no alternative" de Thatcher dans les années 80.