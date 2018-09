"Le champagne représente tout ce que les terroristes cherchent à faire disparaître!"

L'apéro de L'Echo avec Amélie Nothomb

L’endroit, comme certains de ses tout proches voisins, est une véritable institution à Paris, un de ceux fréquentés par des cocottes à la belle époque, qui pétillait dans les années folles et qui, aujourd’hui – fait plutôt rare à Paris –, n’est pas fréquenté par des touristes mais essentiellement par des hommes politiques ou des cinéastes. Ils y déjeunent soit avec des journalistes, soit avec des jolies filles, parfois les deux. "Ah mais Madame Amélie Nothomb, on a toujours envie de lui faire plaisir…", explique madame la directrice du Dôme, un très élégant restaurant, accroché à l’un des coins du boulevard Montparnasse, côté Vavin.

Mais le Dôme, c’est surtout et avant tout, la cantine d’Albin Michel, là où le grand patron emmène les auteurs et où l’on manœuvre pour s’attacher définitivement les écrivains au lendemain de leur premier succès, bref, the place to be pour ancrer une relation et parler de la suite. C’est donc ici qu’Amélie Nothomb nous a fixé rendez-vous ce mardi à midi. Pas parce qu’elle picole à midi, mais parce que les apéros de fin de journée avec son compagnon, c’est sacré.

Si la romancière n’est pas encore arrivée, l’attitude du personnel rappelle qu’elle fait partie des clients préférés. Dans l’attente de son entrée d’ailleurs, on s’empresse de déposer des crevettes grises et des olives naturelles pour accompagner le champagne que personne ici ne doute qu’elle commandera dès son arrivée.

Arrive Amélie Nothomb, toute fine dans son tailleur gris looké fifties qu’elle rehausse par un rouge à lèvre framboise écrasée. "Un hommage à Kim Novak dans Vertigo", nous explique-t-elle, un peu intriguée par cette histoire d’apéro, en s’installant sur la splendide banquette motif malachite.

Tresse de jeune fille dans le dos, silhouette fluette qui dépose son sac à dos près d’elle, Amélie Nothomb est de ces filles auxquelles reste collé un petit bout des années nonante, vestige de sa naissance sur la scène littéraire.

Un sourire pour nous, un doux regard au garçon et voilà deux coupes de Deutz qui se remplissent comme par enchantement. "C’est toujours meilleur quand le champagne provient d’un magnum ou d’un jéroboam. Ce n’est pas du snobisme, c’est physique", précise Amélie avant de se réjouir à l’idée de parler d’apéro, de champagne, "le grand bonheur de ma vie" et de la meilleure manière de le déguster, à savoir "le ventre vide".

Ambassadrice

Dans une semaine aura lieu la deuxième sélection du Goncourt, avant la troisième et enfin l’attribution du célèbre prix le 7 novembre, récompense littéraire dont la romancière estime non sans humour qu’elle n’est pas faite pour voler au secours du succès. "J’ai appris que je ne l’aurai jamais. Selon eux, cela se passe trop bien pour moi… Pour le champagne, je dois admettre que c’est nettement mieux d’avoir mes droits d’auteur…"

À l’écouter parler, on se rend compte qu’elle s’y connaît d’ailleurs plutôt bien, les tailles certes, les cépages bien sûr mais tout autant les millésimes. Forte de ses connaissances, Epernay l’intronisait d’ailleurs en 2015 ambassadrice internationale du champagne, une jolie distinction et un titre à vie dont elle n’est pas peu fière. "Partout dans le monde et pour toute ma vie, c’est tout de même incroyable, non?", ajoute-t-elle à la manière grand étonnement.

5 dates clés 15/12/1989: Premier plus beau jour de sa vie, après avoir erré deux jours dans la montagne, elle retrouve son chemin.

Premier plus beau jour de sa vie, après avoir erré deux jours dans la montagne, elle retrouve son chemin. 27/6/1991: Découvre pour la première fois l’amour fou.

Découvre pour la première fois l’amour fou. 1/9/1992: Publication de son premier roman chez Albin Michel, "Hygiène de l’assassin".

Publication de son premier roman chez Albin Michel, "Hygiène de l’assassin". 30/11/1997: Achète son premier appart à Paris, quartier Montorgueil.

Achète son premier appart à Paris, quartier Montorgueil. 11/09/2001: Recommence à boire de l’alcool.

Sans toucher aux crevettes ni aux olives, la romancière poursuit sur sa première carrière, celle qui démarrait à trois ans, quand elle entreprenait de vider tous les fonds de verre de champagne des invités lors des réceptions de son papa alors ambassadeur. "À 13 ans, j’ai tout arrêté en me jurant de ne reprendre le champagne que lorsque je verrais la fin du monde arriver." Vingt années d’abstinence, jusqu’à l’attentat des Twin Towers qui voit Amélie, 33 ans, foncer chez le marchand du coin et descendre illico une bouteille de Veuve Clicquot. Et puis même si le 11 septembre n’était pas la fin DU monde mais la fin d’un monde, il augurait toute de même le règne de la terreur dans notre quotidien. "Alors depuis, je continue à boire en militant pour tout ce que le champagne représente: la légèreté, le plaisir et la frivolité. Car c’est là tout ce que les terroristes cherchent à faire disparaître", martèle-t-elle de son petit poing sur la table.

Depuis le 11/9 donc, le champagne, c’est tous les deux jours, jamais seule, seulement de bonnes bouteilles. "Dans ces conditions-là, j’ai toujours l’alcool extrêmement gai." Et puis, faut-il l’admettre, Amélie Nothomb aime l’ivresse et assume sans rougir ses plus belles cuites. Comme la fois où après avoir bu "des litres de champagne" au Dôme, elle racontait par le menu tous les détails de sa vie amoureuse à un journaliste de Libé venu l’interviewer. Ou cette fois où, invitée à Annecy pour un prix, Amélie la Belge défie Yann (Queffélec) le Breton pour déterminer qui de la Belgique ou de la Bretagne sait le mieux boire. Après un black-out total, l’unique de sa vie, la romancière finit par se réveiller toute nue sur le tapis de sa chambre à coucher, les souliers tout mouillés. "Rétrospectivement, je pense avoir été nager dans le lac au pied de l’hôtel, sans doute avais-je oublié de retirer mes chaussures. Je suppose qu’une bonne âme a eu la gentillesse de me ramener dans ma chambre mais sincèrement, je préfère ne pas savoir." Elle adresse alors un regard de grande dame au garçon qui s’empresse d’aller chercher de quoi remplir les jolis verres.

Réserve naturelle

Même si cette interview est un exercice assez éloigné de la figure imposée et que l’écrivaine n’est pas avare de ses excentricités, on la sent néanmoins toujours un peu timide, prête à se rabattre contre la banquette dans l’attente de votre prochaine question. Une sorte de réserve naturelle à l’image de celle des jeunes filles bien élevées et que 25 années de promotion acharnée n’auront jamais réussi à diluer complètement.

En promo quasiment toute l’année, la romancière explique avoir peu de temps pour faire autre chose que voir des amis ou aller au cinéma, souvent voir et revoir (jusqu’à quatre fois) un film qu’elle trouve extraordinaire. Le dernier? Mademoiselle de Joncquières. "Extraordinaire! Une histoire de vengeance, où tous les protagonistes – bien qu’ayant des intérêts opposés – sont légitimes à leur façon." Et puis il y a les concerts de rock aussi, surtout de métal, comme le groupe Perfect Circle où, contrairement à ce que l’on pourrait penser, Nothomb se voit offrir des bières par des métalleux qui la reconnaissent au bar.

Non, si elle avait vraiment plus de temps, elle reviendrait peut-être plus souvent en Belgique parce qu’avec sa vie professionnelle et amoureuse en France, il faut bien admettre que ce n’est pas toujours évident. Alors elle se tient au courant tous les matins en appelant son père, qui a déjà lu à fond toute la presse du jour. "Il m’offre un parfait résumé de l’actualité, pour moi, c’est le meilleur correspondant politique", résume-t-elle alors en riant.

Sur le fond, elle estime que même si politiquement, elle n’est pas fan de ce qui se passe en France ou en Belgique, on n’a "pas trop le droit de se plaindre si on pense aux Italiens". Non, ce qui l’a le plus touchée dernièrement, c’est sans doute la coupe du monde et le match Belgique-France. Si la défaite la faisait clairement pleurer le soir même, l’attitude des uns et des autres au lendemain de la défaite l’a carrément dégoûtée. Un peu comme le racisme anti-Français qu’elle pointe trop souvent chez ses proches en Belgique. "Une sorte de complexe belgo-belge qui prétend que les Français nous méprisent, voire nous détestent; en réalité c’est un racisme anti-Français qui me choque énormément."