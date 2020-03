Le choix de Sophie | Se débarrasser du réel avec Alberto Manguel

L'écrivain, traducteur et critique littéraire argentino-canadien Alberto Manguel retrace le parcours de monstres littéraires pour les mettre en résonance avec notre effroi contemporain...

«Monstres fabuleux, Dracula, Superman, Alice et autres amis littéraires».

"Il existe toujours une possibilité", écrit Alberto Manguel, "que ce que nous qualifions de monstre impossible soit tapi en ce moment dans un coin obscur de l'univers." Il ne savait pas, au moment de publier son catalogue de monstres, que la nature en compose de plus terrifiants que Dracula ou Satan .

Les figures qu'il convoque ont accompagnés ce grand érudit depuis l'enfance, lorsque trimballé de pays en pays, il ne se retrouvait chez lui qu'à l'arrivée de sa bibliothèque et de ses amis imaginaires. Cette impression de familiarité ne l'a pas quittée, au point qu'il est resté avant tout lecteur. Est-ce parce qu'à seize ans il eut le privilège de lire à Borges, aveugle?

Nous voici à notre tour bercé par le charme de ces digressions et ces figures littéraires tirés de l'ombre. Ainsi Queequeg, le harponneur de "Moby Dick", au corps tatoué d'un texte qu'il ne peut lire, ou Jim l'esclave évadé rencontré par Huckleberry Finn ont bien des choses à nous apprendre, qu'ils ignorent, "et nous rappellent que l'absence dans l'histoire a autant de poids que la présence". À l'instant, ne sommes-nous pas comme Jonas coincé dans sa baleine ou telle la Belle au bois dormant, absents à nous-même et attendant que le temps reprenne son cours?