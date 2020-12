Le conte moderne de Catherine Barreau ensorcelle le Prix Rossel 2020

"La confiture de morts" de Catherine Barreau est un excellent Prix Rossel. Enraciné dans nos contrées, le roman joue malicieusement des confluences littéraires.

Faulknérien, le roman de Catherine Barreau compose avec les couleurs d'ardoises, les odeurs d'humus de la Gaume, les légendes troublantes, un conte moderne ensorcelant ancré dans notre Sud. Comment s'étonner qu'il paraisse dans la collection Plumes de Coq de chez Weyrich, bel éditeur de Neufchâteau qui fait une belle place aux auteurs wallons?

Prix Rossel 2020 «La confiture de morts»

Catherine Barreau Weyrich., 326p., 16 euros Note de L'Echo: 4/5

Manifestement rien n'effraie cette autrice namuroise passionnée et nourrie de littérature qui entremêle puissamment le roman social aux rêves symbolistes, le terroir au réalisme magique, et relie la critique sociale à l'émancipation individuelle. Sauvée du réel par la littérature (Sylvia Plath, Flannery O'Connor,…), sa jeune Véra lui sait certainement gré d'être l'héroïne d'un roman qui se gonfle d'alluvions au fil de ses méandres, sans s'égarer ni renoncer à musarder là où bon lui semble.

À l'image de Cortázar, Owen et autres enchanteurs, Véra se sauve de la réalité pour nager à contre-courant d'une destinée malfaisante, voire maléfique. Clin d'œil à «Malpertuis», Catherine Barreau attache la parentèle de la jeune femme à un lieu aimé et honni, Mortepire sur les hauteurs de la Semois, hameau empoisonné par les guerres successives, la modernité et la tyrannie d'un aïeul fêlé. Mais du saumâtre peut naître le meilleur, de la violence peut accoucher la douceur, de la laideur et du pire peuvent jaillir une source neuve. La preuve, ces confitures de mort, cuites avec les fruits d'un verger fertilisé par les terres du cimetière...

Chevauchant les hardiesses du corps et de la poésie, Véra va aller au-devant d'elle-même, armée d'une cuirasse tendre qui se fendillera comme le schiste.

Occupée, assiégée, traversée par des bottes depuis le Moyen-âge, l'Ardenne est désormais arpentée tous les week-end par les semelles des chasseurs et de touristes. Les locaux se raréfient et voient demeures et terres arables devenir trop chères pour eux. On comprend que la famille de Véra s'attache farouchement à la sienne. Mais à quel prix? À quinze ans, la révélation de l'arbre généalogique de la famille Bayard est loin de la réjouir. Namur sera désormais son point d'ancrage, plutôt sa maison, citadelle bancale avec vue imprenable, avec son père Renaud et ses voisins albanais moins envahisseurs que chaleureux.

Citadelle poétique

Ville de confluence, Namur convient à cette jeune femme mordante qui n'aime que les lisières. Et les frontières à franchir. Chevauchant les hardiesses du corps et de la poésie, elle va aller au-devant d'elle-même, armée d'une cuirasse tendre qui se fendillera comme le schiste. Catherine Barreau travaille elle aussi par couches avec vigueur et invention, montrant combien les brisures de l'histoire et ses schismes brutaux démantèlent les usages, pervertissent les alliances naturelles, créent des ghettos, rejettent le curieux comme l'étranger.

Mythes et légendes – les 4 fils Aymon – montent ici à l'assaut des encroûtements, de l'ignorance et des cupidités. Alors que, la sensualité, l'amour, les grands romans américains, la joie de s'arracher pour s'attacher ailleurs, de s'ouvrir à l'appel du large emportent Véra et le lecteur, aussi sûrement que «le fleuve qui s'obstine à rejoindre la mer.»