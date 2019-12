Le livre audio a le vent en poupe

Cela ne fait pourtant qu’une dizaine d’années que ceux-ci ont flairé l’appât: leader et précurseur, le groupe Hachette a lancé la marque Audiolib en 2008 et publie à ce jour 135 titres par an (contre 100 en 2018). Gallimard est quant à lui passé de 56 à 80 titres, et Editis (Belfond) de 100 à 180. Niveau ventes, la moyenne par titre tourne autour de 1.000 à 2.000 exemplaires, mais un best-seller peur grimper à 25.000 ventes, ce qui n’est pas rien quand on sait que la rentabilité par CD est atteinte dès 600 exemplaires.

Le savoir-faire belge

Autre particularité, et non des moindres, 20% de la production des livres audio est belge! Les meilleurs titres sont enregistrés à Bruxelles et, contrairement au doublage, ce n’est pas par souci d’économie. Le marché s’est développé grâce au savoir-faire d’un studio de doublage implanté à Etterbeek, qui a su se spécialiser et fidéliser les éditeurs. Dirigé par Jean-Jacques Quinet, "5 sur 5" assure désormais la production d’un grand nombre de titres sur base de castings. Car pour un acteur, le défi est de taille: le comédien belge Emmanuel Dekoninck, choisi pour lire l’intégrale de "Millénium" – 35h de lecture par tome, le double en temps d’enregistrement – et qui assure 3 à 4 titres par an pour Audiolib, explique: "5 sur 5 a d’abord contacté des acteurs qui faisaient du doublage et avaient une facilité pour la lecture à vue. J’ai fait un des tout premiers titres d’Audiolib, Les enfants de la liberté de Marc Levy, en 2008. On était plusieurs à se partager le texte. C’était une vraie recherche: comment on fait, sur quel ton, quelles pistes, qu’est-ce qui fonctionne? Un gros travail de collaboration avec le studio et l’éditeur. C’était très excitant. On allait même à Paris rencontrer les auteurs, c’était tout neuf."