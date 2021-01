"Le livre redevient un objet culturel central, ce qui est réjouissant!"

Directeur des Impressions Nouvelles, Benoît Peeters a reçu quantité de textes – fiction ou journal. «Liés au confinement ou au déconfinement, ils sont un soutien psychologique à leurs auteurs, mais ne vieillissant pas bien , sont voués à l’oubli immédiat. Nous les refusons et nos confrères s’en lassent», tranche-t-il. «Et notre programme étant arrêté très à l’avance, rien n’aurait pu s’y ajouter.» Ces textes, conclut-il, auraient davantage leur place sur un blog .

Une tendance préexistait à cet afflux. «Nous acceptons les manuscrits électroniques: ils ne coûtent rien à l’expéditeur, qui les envoie sans vérifier ce que publie la maison d’édition.» Auparavant, seuls les manuscrits papier étant acceptés ; les auteurs choisissaient l’éditeur, qui prenait le temps de lire. «Le volume oblige à les confier à des stagiaires, qui sondent et trient. L’éditeur se penche sur ce qui a franchi ce seuil. En somme, plus il y a d’envois, moins il y a de lectures .»

«Passant déjà des heure devant des écrans, nous avons un besoin physiologique d’une position corporelle, d’un usage des yeux autres, du papier et pas du rectangle lumineux.»

Plus profondément, «le phénomène du Covid n’est pas clos, et, malgré un premier recul, toute analyse se périme vite. Les meilleures biographies s’écrivent après la mort: la réflexion sur la crise sera plus féconde quand nous en serons sortis.»