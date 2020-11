"Le monde blanc n'est plus" avait prédit l'écrivain James Baldwin

Trente-cinq après sa publication, l'essai de James Baldwin sur le racisme aux États-Unis, "Meurtres à Atlanta", n'a rien perdu de sa vigueur.

«Le vide moral provoque la rupture du contrat social. Et lorsque ce contrat est brisé, le chaos frappe à toutes les portes.» Relire James Baldwin (1923-1987) à la lumière des élections américaines est particulièrement stimulant. Toute son œuvre oblige le lecteur, quel que soit son appartenance, son identité, y compris sexuelle, à sortir du cercle vicieux et vicié d'une vision héritée du colonialisme, imprégnée, à notre insu, d'une imagerie et d'un vocabulaire conquérant biberonné de Banania aux stéréotypes hollywoodiens.

Essai «Meurtres à Atlanta»

James Baldwin Traduit par James Bryant et Florence Noblet, Stock-La cosmopolite, 181p., 19,50 euros. Note de L'Echo: 5/5

James Baldwin, lui-même friand de westerns, se surprit gamin à s'identifier aux cow-boys avant de comprendre que «les Indiens c'étaient nous». Me revient cette question d'un jeune fils de rescapé devant un film sur la Shoah, demandant «ce que les méchants» – les déportés – avaient fait»? Qu'ont donc fait les descendants d'esclaves, nous demande pour sa part James Baldwin? Ne sont-ils pas des émigrés, autant que les Irlandais ou les autres Européens? Pourquoi n'ont-ils pas, eux, d'influence sur la politique américaine? «La richesse n'est pas le pouvoir d'acheter des marchandises mais le pouvoir de dicter les règles de ce marché ‘magique’ ou tout au moins celui de les infléchir.»

Les larmes d'un ancien conseiller Noir de Barack Obama à l'annonce de la victoire de Joe Biden expriment l'espoir d'un avenir meilleur pour ses enfants, une peur qui s'allège, et prolongent «Meurtres à Atlanta»: il comprend qu'on ne peut tromper un enfant, qu'il faut en finir avec les mensonges. «Nous ne pouvons atteindre cet objectif en nous soumettant à cette manipulation que véhicule l'Etat: l'illusion de la couleur; nous ne pouvons permettre à un tel mythe de nous posséder.»

George Floyd

Le meurtre de George Floyd démontre à lui seul que les droit civiques, et la loi sanctionnant la discrimination raciale votée en 1964, ne sont toujours pas acquis. James Baldwin, avait fui en 1948 ce racisme et cette violence, pour la France, mais avait accepté de retourner aux États-Unis couvrir le procès de l'assassin présumé de vingt-huit enfants Noirs assassinés dans l'indifférence entre 1979 et 1981.

Trente-cinq ans après sa parution, cet essai remarquable, visionnaire, n'a rien perdu de son acuité, de son intelligence, ni du souffle puissant de son expression. Baldwin s'y interroge à voix haute, se souvient, nourrit son analyse de son parcours d'enfant pauvre de Harlem autant que de sa vaste culture d'intellectuel, conscient de l'amère ironie de cette incongruité pour une franche de l'Amérique blanche. Ces Blancs «qui détiennent le droit de nous laisser entrer ou non dans l'Histoire».

Ne nous trompons pas, la finesse et l'exigence de sa pensée interpellent toute société moderne digne de ce nom. «L'injonction d'intégration, est une injonction de Blanc», écrit l'ami de Martin Luther King, de Malcolm X, de Toni Morrison, son éditrice. Or, «le monde blanc n'est plus», ajoute celui qui déverrouille autant la haine que la victimisation au titre que l'une comme l'autre piège, enferme et fait souffrir. Baldwin a fait lui aussi un rêve: «Il existe un héritage humain universel, qui impose à tous les humains de se traiter les uns les autres comme des êtres sacrés.»