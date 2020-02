Le nouveau Leïla Slimani | Aimer, pour mieux comprendre les autres

La journaliste et écrivaine franco-marocaine, Leïla Slimani nous livre un roman postcolonial à hauteur d'homme et de femme.

Premier volume d'une trilogie, "Le pays des autres" (Gallimard), grand roman populaire, explore le politique par la chair. Leïla Slimani, sera à la Foire du Livre qui se tiendra à Bruxelles du 5 au 8 mars.

Leïla Slimani, qui se dit "100 % marocaine et 100% française" par son ascendance et sa culture, écrit un roman post-colonial à hauteur d'homme et de femme. Avec la sensualité qu'on lui connaît, courage et clarté, elle permet à son lectorat – en ce compris nous, les Belges – de saisir à vif les raccourcis et les paradoxes de revendications légitimes, telle l'indépendance d'une Nation.

Elle nous aide à mesurer aussi la faillite des espoirs du Printemps arabe mais aussi les contradictions et les conflits de loyauté auxquels nos jeunes d'origine maghrébine sont confrontés. "Le pays des autres" porte en son titre le déchirement des appartenances quand d'aucuns refusent la richesse du métissage et d'une unicité multiple.

L'irrésistible attrait de ce roman est le talent de Leïla Slimani à mettre à vif ces aléas cruels entre l'allégeance et la liberté, la déroute individuelle et l'espérance collective.

En racontant l'amour de sa grand-mère alsacienne pour un soldat marocain venu libérer la France en 1944, la jeune romancière incarne cette phrase de Camus: "Entre la justice et ma mère je choisi ma mère", ou l'impossible symétrie entre le droit et le sang, la justice et la réalité complexe des étrangers et des autochtones enracinés dans une terre qu'ils aiment.

Meknès et sa campagne est le décor chatoyant de cette vie de famille inspirée de celle de ses grands-parents. Mathilde, grande blonde aux yeux verts s'éprend d'Amine et le suit au Maroc. Elle renonce aux plaisirs de la vie en s'isolant dans une triste bâtisse au milieu de nulle part. Après Mulhouse et la vie bourgeoise, le choc est rude. Lui, tente de faire sa place parmi ses voisins, propriétaires terriens français, et navigue à vue entre la condescendance et la suspicion.

Mise sous tutelle

Il est utile de nous rappeler ces années de protectorat, doux euphémisme d'une mise sous tutelle qui faisait des indigènes des citoyens de seconde zone. Sur ces pages brûlantes souffle le vent du désert, autant que les amours torrides et orageuses d'un couple mixte ou les soulèvements nationalistes. Leïla Slimani éclaire subtilement tout ce que chacun a gagné et perdu. En particulier les femmes et les jeunes filles, victimes expiatoires d'une libération qui a tenté de confisquer la leur.

L'irrésistible attrait de ce roman est le talent de Leïla Slimani à mettre à vif ces aléas cruels entre l'allégeance et la liberté, la déroute individuelle et l'espérance collective, pris dans le faisceau d'une violence identitaire qui n'intègre que son sexe, sa race, sa religion, son idéal. Mathilde parle arabe mais fête Noël, Amine aime cette Française libre, au franc-parler, mais lui en veut "d'avoir fait de lui un traître et un hérétique", Aïcha leur petite fille à la tignasse blonde créole brille à l'école française, mais dépare parmi ces élèves plus blanches et plus nanties qu'elle...

"La première fois que Mathilde visita la ferme, elle pensa: ‘c'est trop loin’. Un tel isolement l'inquiétait." "Le pays des autres". Leïla Slimani Premières phrases

Emporté par cette saga, le lecteur parcourt dix années qui vont mener à l'indépendance du Maroc en 1955. Les attentats, les règlements de compte, les spoliations, les désirs contrariés, les injustices et les préjugés contiennent en germe tout ce que le XXe siècle alimentera de ressentiments, de colères, de conquêtes ou de défaites pour le pluralisme et l'émancipation. À l'image de Mathilde et d'Amine, qui "étaient à la fois victimes et bourreaux, compagnons et adversaires, deux êtres hybrides incapables de donner un nom à leur loyauté." Sinon l'amour...

