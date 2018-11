Le prix Goncourt va à Nicolas Mathieu

C’est un roman "balzacien" que l’Académie Goncourt a choisi de récompenser ce mercredi chez Drouant. Âgé de 40 ans, l’Alsacien Nicolas Mathieu (Wikipédia) a obtenu le plus prestigieux prix littéraire français pour "Leurs enfants après eux", son second roman, paru en août dernier aux éditions Actes Sud. En lice avec trois autres titres dans la sélection finale de l’Académie Goncourt ("Frère d’âme" de David Diop, au Seuil; "Maîtres et esclaves" de Paul Greveillac, chez Gallimard et "L’hiver du mécontentement" de Thomas B. Reverdy chez Flammarion), Mathieu l’a emporté au quatrième tour par 6 voix contre 4 pour Paul Greveillac. Avec ce livre, les éditions Actes Sud obtiennent le Goncourt pour la cinquième fois et pour la seconde année consécutive, après "L’Ordre du jour d’Eric Vuillard" en 2017! (relire la critique de Sophie Creuz dans L'Echo) Vendu jusqu’à présent à 14.000 exemplaires en France, "Leurs enfants après eux" est encore dans la course pour le prix Flore, remis ce jeudi 8 novembre.