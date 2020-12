Le prix Rossel de la BD récompense une fable atypique

Le prix Rossel de la BD, remis en même temps que celui consacré à la littérature, recompense "Incroyable!" de Zabus et Hippolyte, une fable touchante sur un enfant atypique.

Toucher trois fois son nez, compter jusque trois, toucher encore trois fois son nez. Jean-Loup a des gestes fétiches, rassurants comme des doudous ou une bouée. Il compte ses pas, le temps qu'il lui reste pour entrer chez lui. Il compte des points en fonction de ce qu'il a fait durant sa journée: s'enfermer 10 minutes dans les toilettes, 50 points, sauter d'une ligne blanche à l'autre sur les passages piétons, 40 points, ne pas regarder telle ou telle personne que l'on croise dans la rue...

Lire aussi | Le conte moderne de Catherine Barreau ensorcelle le Prix Rossel 2020

Jean-Loup doit avoir une douzaine d'années, peut-être un peu plus. Il vit dans son monde plutôt que dans le monde réel. S'invente des histoires, discute avec le Roi Baudouin, son meilleur ami... Tous les enfants font cela non? Sans doute, mais Jean-Loup pousse le bouchon un peu plus loin. Jean-Loup aime la solitude de son monde plus rassurant que celui de la réalité, comme il aime raconter sa journée au souvenir de sa maman qu'il conserve dans une boîte en fer blanc... Jean-Loup est très seul. Moins dans son monde.

Du théâtre à la BD

L'idée de base a d'abord été écrite pour le théâtre, dans un projet de la troupe des Zygomars, dans laquelle Vincent Zabus est très actif. Co-auteur du projet, il y tenait tous les rôles dans un seul en scène, celui du narrateur, de Jean-Loup et de son entourage. "Je travaille souvent à partir du théâtre pour mes scénarios de BD, mais sans savoir si la transposition d'un média à l'autre est possible", confie Zabus.

En résidence d'écriture, Vincent Zabus s'accorde les deux derniers jours de son séjour pour plancher sur cette adaptation. Et cela fonctionne. "Les pièces se sont mises en place très vite. Surtout qu'Hypolite avec qui j'avais déjà travaillé était emballé par le projet et à très vite trouvé le style adéquat, proche d'un Sempé, qui donne beaucoup de grâce et de légèreté au récit."

"Je travaille souvent à partir du théâtre pour mes scénarios de BD, mais sans savoir si la transposition d'un média à l'autre est possible." Zabus Auteur

La partie la plus complexe de l'adaptation était sur la place à donner au narrateur, très présent sur la scène. "Les voix off, cela passe mal en BD, mais l'introduction permet de mettre les choses en place et de poser les bases et le principe du récit." De même, pour donner davantage au récit les accents d'une fable, ou d'un conte plutôt que d'une histoire réaliste, Zabus la date au début des années 80, avec le Roi Baudouin et l'histoire de la Belgique mieux mis en évidence que dans l'idée originale.

Vue en plein écran ©Dargaud

"Lorsque je travaille sur une adaptation du théâtre en BD, j'essaie toujours de revenir à l'intention première. Ensuite, en fonction du média et du public que l'on veut toucher, différentes fenêtres s'ouvrent, ou elles s'ouvrent différemment", fait remarquer Zabus.

Et clairement, la BD s'adresse à plusieurs publics avec autant de niveaux de lecture. Autant les jeunes de l'âge de Jean-Loup, pourront s'y identifier et se retrouver dans ce monde à part, autant les adultes y verront davantage l'enfant solitaire, meurtri par la vie, le manque d'amour et la solitude. "C'est un roman graphique sur l'enfance. Chacun peut y voir ce qu'il veut. Mais je ne voulais pas tomber dans le pathos et l'émotion larmoyante. Je voulais que cela reste léger, drôle et décalé", précise Zabus.

Incroyable! Zabus et Hyppolite, Dargaud, 200 pages, 21 euros. *****