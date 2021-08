Le scénariste de BD Raoul Cauvin est décédé

Raoul Cauvin, "l'homme aux 50 millions d'albums", s'est éteint jeudi. Il était considéré comme le géant de la bande dessinée belge.

Originaire d'Antoing, près de Tournai, où il naît le 26 septembre 1938, Raoul Cauvin est décédé jeudi à l'âge de 82 ans, des suites d'une longue maladie.

"Il est l'une des rares personnes à avoir suivi, pendant cinq ans des études de lithographie publicitaire à l'Institut Saint-Luc de Tournai, pour découvrir en entrant dans la vie active que cette profession n'existait plus!", se souviennent les Éditions Dupuis.

De la caméra au scénario

Raoul Cauvin avait commencé sa carrière en 1960 aux éditions Dupuis pour y effectuer un travail de lettrage. Il évolue aux côtés de Piroton, Salvé, Jamic et Rosy avant de devenir caméraman au studio de dessins animés TVA.

On lui doit notamment les séries de "Godaille et Godasse", "L'Agent 212", "Cédric", "Cupidon", "Les Femmes en blanc", "Les Paparazzi".

C'est en travaillant avec une caméra qu'il va se rapprocher de plus en plus du métier de scénariste. Il réalise notamment, à ses débuts dans le Neuvième Art, une douzaine d'épisodes des "Naufragés", avec la dessinatrice parisienne Claire Brétécher.

Dès 1965, Cauvin apparaît au générique du journal Spirou. Peu à peu, les dessinateurs se succèdent à la porte de ce scénariste auquel sont souvent associés aujourd'hui les qualificatifs de "prolifique" et "inépuisable".

Succès en séries

C'est en 1968 que celui que l'on surnommait "l'homme aux cinquante millions d'albums" a lancé, avec Louis Salvérius, "Les Tuniques Bleues", une bande dessinée d'humour sur fond de guerre de Sécession, qui deviendra l'un des best-sellers absolus de Dupuis, avec plus de quinze millions d'exemplaires vendus en français et d'innombrables traductions à travers l'Europe.

On lui doit notamment les séries de "Godaille et Godasse" (avec Jacques Sandron), "L'Agent 212" (avec Daniel Kox), "Cédric" (avec Laudec), "Cupidon" (avec Malik), "Les Femmes en blanc" (avec Bercovici), "Les Paparazzi" (avec Luc Mazel), "Pauvre Lampil" (avec Lambil), "Pierre Tombal" (avec Marc Hardy), "Les Psy" (avec Bédu), "Sammy" (avec Berck) et "Taxi Girl" (avec Laudec).

Après l'humour tout public, il a évolué dans les années 1980 vers des productions plus proches de l'humour noir ou de la parodie.

L'importance du contexte

Raoul Cauvin cherche, dans chaque album, à illustrer un aspect de la Guerre de Sécession, que ce soit une bataille célèbre, un acte héroïque ou désastreux, les joies et misères de la vie en garnison. "Je tiens beaucoup au contexte historique et à la présence de personnages réels, comme les célèbres généraux Grant ou Lee", expliquait-il à l'AFP il y a quelques années.

"C'est un don et il est extraordinaire qu'il ait pu l'exercer sur autant de séries parallèles, le contraignant à fournir la matière d'une bonne quinzaine de volumes par an." Éditions Dupuis

En octobre 2019, Raoul Cauvin avait annoncé arrêter l'écriture des scénarios de la série, après quelque 64 albums des Tuniques Bleues. La parution de cet ultime titre auquel Cauvin avait participé, "Où est donc Arabesque" était prévue le 15 octobre, un an après la sortie du 65e album du duo Beka/Munuera qui a repris le flambeau.

Malgré la notoriété acquise par l'auteur, les éditeurs ne se sont pas bousculés pour publier son projet "Le Bâtard des étoiles" et c'est finalement via un financement participatif et la plateforme Sandawe que l'album était sorti en mars 2016.

"Populaire et agréable à lire"

Raoul Cauvin a remporté plusieurs prix pour son œuvre dont le Grand-Prix Saint-Michel de la bande dessinée en 2008. Plusieurs de ses héros sont statufiés, à l'image de l'Agent 212 à Middelkerke et des "Tuniques bleues" à Tamines.

"Le grand public est assuré de toujours trouver sous sa signature un album populaire et agréable à lire. C'est un don et il est extraordinaire qu'il ait pu l'exercer sur autant de séries parallèles, le contraignant à fournir la matière d'une bonne quinzaine de volumes par an", déclarent les Éditions Dupuis. "Le divan, c'est mon outil de travail. Dans presque toutes les pièces de la maison il y en a un, ou quelque chose qui lui ressemble", a-t-il confié un jour, cité par les Éditions Dupuis.