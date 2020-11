Le secteur du livre belge se mobilise

En Belgique, les décideurs politiques ont considéré le livre comme un produit essentiel et permis aux librairies de rester ouvertes.

Si la France n’a pas réussi à faire plier le gouvernement sur la question des librairies, on peut se réjouir qu’en Belgique, les décideurs politiques aient considéré le livre comme un produit essentiel et permis aux librairies de rester ouvertes. Suite à cette décision, plusieurs initiatives ont émergé pour soutenir ce domaine déjà fragilisé.

Dans son ensemble, le secteur du livre déploie ainsi jusqu’à Noël une opération de promotion de la littérature belge francophone: des éditeurs aux auteurs en passant par les libraires et les bibliothécaires, la campagne "Lisez-vous le belge?" entend revaloriser un secteur fortement touché par le premier confinement. Coordonnée par le Partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique (Pilen), l’initiative se veut inédite en raison du nombre de structures qu’elle rassemble, et met en lumière tous les acteurs d’une "chaîne du livre" dont les maillons sont souvent méconnus. L’association des éditeurs belges (Adeb) a quant à elle donné suite à l’opération estivale #DesLivresBelgesDansVotreValise en transformant le hashtag initial par #DesLivresBelgesJamaisConfinés.