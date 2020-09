Le terrible pouvoir de la dictature

Deux enfants perdus de la guerre sont enrôlés par la Stasi comme espions de part et d'autre du Rideau de fer. La fratrie peut-elle résister à la dictature?

Juin 1974. Pour la première fois de leur histoire encore jeune, les deux Allemagnes s'affrontent lors de la Coupe du monde de football. Au-delà de l'enjeu sportif, c'est surtout un match diplomatique qui se joue, celui des deux blocs qui divisent l'Europe depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. C'est l'antagonisme du communisme contre le capitalisme, de l'Est contre l'Ouest.

Trente ans plus tôt dans les ruines de Berlin et du régime nazi qui achève de s'écrouler, deux enfants tentent d'échapper aux bombes. Andreas et Konrad Werner sont orphelins, errant pour fuir le feu et le fer. Réfugiés à Leipzig, ils deviennent Allemands de L'Est, pour autant que cela ait une signification quand il s'agit de survivre dans un pays qui tarde à se reconstruire. Ils seront "recueillis", enrôlés dans la Stasi.

Après le "Voyage de Marcel Grob", Alsacien enrôlé de force dans la Wermacht, Philippe Collin et Sébastien Goethals, poursuivent leur exploration de l'histoire européenne récente. Le point de départ ce sont ces "wolfskinder", près de 2 millions d'orphelins allemands, livrés à eux-même au lendemain de la guerre. Et particulièrement les travaux de l'historien Christopher Spatz. "Andreas et Konrad Werner sont des personnages de fiction dans ce récit historique, mais ils sont la synthèse de ces enfants perdus", commente Philippe Collin, le scénariste.

Vue en plein écran ©DOC

Comme les deux Allemagnes, les deux frères ont un parcours commun, les mêmes racines. Mais les aléas de l'histoire et de la politique les séparent. Infiltré à l'Ouest, Konrad reste convaincu des valeurs socialistes qu'on lui a inculquées, Andréas, resté à l'Est, subit les dysfonctionnements du régime communiste et doute. "Ils s'en sont sortis jusque là par leur solidarité. Mais qu'en sera-t-il lorsqu'ils seront dans des environnement différents? "L'un et l'autre vont être confrontés à des conflits intérieurs, entre loyauté à son pays ou à son frère."

A travers les frères Werner, Collin ramène l'histoire à hauteur d'hommes. "Comme tant d'autres Allemands, ils ne sont pas responsables de l'histoire. C'est une fatalité dont ils ont hérité." Journaliste, Collin a évidemment une affection particulière pour les sujets historiques, a fortiori s'ils sont peu explorés. D'où ce point de vue des "perdants" de la Guerre froide depuis la chute du Mur.

La patrie des frères Werner Philippe Collin et Sébastien Goethals, Futuropolis, 152 p. 23 euros

"J'ai besoin de raconter le réel. Mais il faut respecter la réalité du passé et ne pas la relire à l'aune du présent! On ne peut pas effacer le passé. On peut l'expliquer et l'équilibrer. Mais déboulonner les statues va à l'encontre de l'histoire."