Léonora Miano: "Il faut déracialiser les imaginaires"

Dans son essai "Afropea", l’écrivaine Léonora Miano propose une utopie "post-raciste" et "post-occidentale" pour échapper à l’impasse identitaire.

Auteure d’une œuvre déjà conséquente et auréolée de nombreux prix, Léonora Miano est née à Douala, au Cameroun, où elle passe son enfance et son adolescence dans une famille où la littérature occupe une place très importante. En 1991, elle s’installe en France. Elle vit actuellement au Togo. L’expérience des personnes européennes d’ascendance subsaharienne – et, plus largement, des minorités qui ont du mal à trouver leur place dans les sociétés occidentales – est le thème de son dernier essai "Afropea", qui cherche à en finir avec la domination pour construire un monde commun.

Face aux crispations identitaires, vous défendez une vision à contre-courant qui prône l’ouverture et l’interrelation. Dans cette perspective, comment envisagez-vous le débat concernant le passé colonial? Comment avez-vous perçu, par exemple, le mouvement de déboulonnage des statues?

Mettre une statue dans un espace public, ce n’est pas se souvenir de l’histoire, c’est faire un commentaire sur l’histoire.

Tout d’abord, il faut reconnaître la colonisation pour ce qu’elle est: une œuvre de violence. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne s’est produit que cela. Il faut entrer dans la dimension humaine et sensible de cette histoire. En dépit de la colonisation, les Africains, par exemple, ne sont pas animés par un ressentiment tel qu’il leur soit impossible de parler à un Européen. Ils ont bien souvent le désir d’autre chose. Comment prendre en charge ces questions? Il faut entendre les paroles qui n’ont pas pu s’exprimer jusqu’ici. En ce qui concerne les statues des esclavagistes, il ne faut pas tergiverser: il s’agit d’un crime contre l’humanité, il faut donc prendre une sanction symbolique et déboulonner les statues. Mettre une statue dans un espace public, ce n’est pas se souvenir de l’histoire, c’est faire un commentaire sur l’histoire. C’est dire quelles sont les valeurs qui nous guident aujourd’hui, et c’est voir le reflet de nous-mêmes dans cette figure.

En Belgique, le débat est particulièrement sensible, car l’incarnation du passé colonial est un Roi…

Déboulonner un Roi, ce n’est évidemment pas aussi simple. Le Congo a été la propriété d’un homme avant d’être transféré à l’État belge. En Belgique, les minorités doivent trouver une manière spécifique et nuancée de traiter cette question. Dans un cas comme celui-ci, on ne peut pas être des va-t-en-guerre absolus. De nombreux Belges n’approuvent pas l’action de Leopold II au Congo, mais sa royauté fait de lui, qu’on le veuille ou non, une incarnation symbolique du pays. On ne peut pas demander aux gens de se jeter eux-mêmes à la poubelle. Il faut s’interdire d’humilier les autres quand on ne veut pas être soi-même humilié. Il va donc falloir trouver une façon intelligente de résoudre ce problème. Certaines statues sont-elles plus symboliques que d’autres? Peut-on déplacer l’incarnation du pays? Il faut se donner du temps. Des étapes seront nécessaires. Il faut commencer par apaiser et réparer ce qui doit l’être. Le déboulonnage, ce sera peut-être pour après.

Certaines revendications des minorités vous semblent-elles excessives? Existe-t-il un risque communautariste?

Un Belge blanc ne doit pas endosser tout le poids de la culpabilité et un jeune Belge afrodescendant ne doit pas penser qu’il est issu d’un peuple vaincu.

Ce qui m’afflige aujourd’hui, c’est que chacun brandit son bon droit en refusant d’écouter l’autre. Chacun ne voit les choses qu’à partir de son ego. Or, il faut discuter. Quand on est issu de la violence faite à nos ancêtres, doit-on appliquer la même violence aux autres? Cette tentation existe chez certains, bien sûr: ils veulent des victoires plutôt que de la justice. Ce n’est pas mon approche. Je pense que cette manière de voir les choses révèle un manque de spiritualité, de transcendance. La vraie question est de savoir comment transmettre une histoire complexe à la jeunesse sans léguer les souffrances d’hier, la honte ou la culpabilité. Un Belge blanc ne doit pas endosser tout le poids de la culpabilité et un jeune Belge afrodescendant ne doit pas penser qu’il est issu d’un peuple vaincu. Les deux doivent regarder la même histoire et la comprendre de la même façon. C’est la raison pour laquelle il faut déracialiser les imaginaires.

Comment la société américaine peut-elle venir à bout de ce racisme qui la ronge?

Essai ♥ ♥ ♥ ♥ "Afropéa - Utopie post-occidentale et post-raciste" Léonora Miano, Grasset 224 p., 18,50 €