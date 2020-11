Les Prix Goncourt et Renaudot seront connus ce lundi

La dernière sélection du Goncourt comporte trois hommes et une femme, deux maisons d’édition habituées du prix – Gallimard et Grasset – et deux plus "petites" – Verdier et Emmanuelle Collas, qui a fait la surprise de la rentrée avec "Les Impatientes", de la Camerounaise Djaïli Amadou Amal. Chez Grasset, Maël Renouard et son "Historiographe du Royaume" traitent du règne d’Hassan II au Maroc, chroniqué à la manière de Saint-Simon, tandis que chez Verdier, Camille de Toledo évoque dans "Thésée, sa vie nouvelle", la transmission entre les générations à travers ce que l’on nomme la psychogénéalogie. Le favori de cette édition – choix tout à fait partagé –, est sans nul doute Hervé Le Tellier, dont "L’Anomalie", dans la collection Blanche de Gallimard, est un "grand roman qui semble tombé du ciel", pour citer les propos du critique Jérôme Garcin. Membre de l’Oulipo, capable d’humour autant que d’une puissante réflexion, Le Tellier y parle de gémellité, de doubles vies et de l’idée que tout, sur terre, n’est peut-être que simulation… À la limite de la science-fiction, il entrecroise les destins d’une dizaine de personnages, dont l’écrivain Victor Miesel qui, au fil de sa carrière, a justement dû faire face aux déconvenues des prix littéraires français avec philosophie…