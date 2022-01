Les brûlures de l'enfance

Une remarquable tension dramatique et intime, tend les filets d'une enfance piégée au paradis.

À 23h59, la police se fraie un passage dans la végétation d'un sentier menant à une maison de vacances abandonnée. Elle a reçu un appel d'un homme, impuissant à séparer ses frères en train de se battre. Entre eux, l'urne funéraire de leur mère, jetée comme un ballon de rugby.

Depuis tout gosse, Benjamin est à l'affût de ces explosions de colère. C'est dans cette maison que tout a commencé et finira peut-être. Idyllique, le chalet en bord de lac, peint en rouge, s'est révélé mortifère vingt ans plus tôt.

Depuis, ils n'y sont plus jamais revenus. Sauf Benjamin, par la pensée, qui n'a pu quitter ses neuf ans et ces souvenirs d'abandon entre des parents qui se saoulaient méthodiquement, assis à la table en plastique de la terrasse, puis disparaissaient pour de longues siestes, laissant seuls les enfants de sept, neuf et onze ans.

Ce premier roman, d'emblée traduit dans trente langues, explore dans une construction remarquable l'onde de choc des traumas de l'enfance.

Dans ses interviews, Alex Schulman (1976) journaliste et personnalité connue en Suède où il anime un podcast très suivi, avoue lui aussi n'avoir pas réglé ses comptes avec sa propre enfance; et ses autres livres, non traduits, en attestent, qui reviennent sur l'histoire familiale, les aigreurs, les non-dits, le cloaque parental de sa lignée, tous écrivains et gens de télévision, connus eux aussi.

Benjamin, Pierre et Nils ont grandi dans un climat de cruauté mentale et de rivalité qui les voyaient parfois réunis comme des chiots d'une même portée, parfois mis en compétition. L'aîné se réfugiait dans les livres, le second comme un chien de troupeau veillait au grain et consolait le plus petit qui s'endurcissait dangereusement.

Cette enfance aurait pu souder les garçons, or ils se sont éloignés les uns des autres. Adultes, ils se fuient ou reproduisent la tension, le défi permanent alimentés par les parents.

Alternant les périodes temporelles entre l'été de cette année-là et le retour vingt ans plus tard pour y disperser les cendres de leur mère, Alex Schulman compose une tension intime d'une rare justesse. Le lecteur perçoit l'insécurité des enfants, entre un père inconscient qui propose des jeux dangereux à la tombée de la nuit, et une mère cyclothymique, indifférente ou brusquement tendre, prompte à déclencher des disputes avinées et violentes.

Séquelles enfantines

Alex Schulman distille ce poison au cœur d'un paradis vicié et plonge le lecteur dans ce climat d'instabilité, entre la joie des jeux proposés et leur perversité.

Le roman oscille entre ce besoin de fusion, cet amour pour la fragilité de l'autre – du moins dans le regard de Benjamin – et les dégâts profonds de la maltraitance sur l'estime de soi et la capacité à nouer des liens affectifs. Incidemment, certaines questions laissées sans réponses trouveront une résolution, trop tard. Alex Schulman distille ce poison au cœur d'un paradis vicié et plonge le lecteur dans ce climat d'instabilité, entre la joie des jeux proposés et leur perversité. Livrés à eux-mêmes, les garçons éprouveront moins le frisson de l'aventure que le sentiment du danger et l'amertume d'avoir fait aveu de faiblesse devant l'autre, éternel concurrent. Un drame, un jeu dangereux de trop mettra fin à ces robinsonnades, piégeant à jamais chacun dans son ressenti et sa solitude, comme ces poissons du lac pris au piège d'un filet laissé en son milieu, depuis vingt ans.