Les dessins inédits de Kafka enfin rassemblés dans un beau livre

Kafka, confia-t-il, "était encore plus indifférent, ou plutôt hostile, envers ses dessins qu’envers ses créations littéraires". Dès 1938, Max Brod voulut les confier à l’Université de Princeton et avait sollicité Thomas Mann à cet effet. Mais les événements politiques en décidèrent autrement, il dut fuir, émigrer en Palestine, avec, dans ses valises, les précieux manuscrits et dessins rassemblés entre 1901 et 1907. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, loin de là, mais des gribouillis en effet, et pourtant ils sont inouïs, éloquents, émouvants, de véritables prolongements de l’univers kafkaïen. Menaces sourdes, sentiment d’urgence, visages détourés ou aigus, corps inachevés et silhouettes phalliques semblent tous habités d’un bouillonnement gazeux. Quant aux autoportraits au crayon, ils sont extraordinairement ressemblants.