Les éditeurs face au Covid 2/4 | Francophonie transcontinentale

L’édition francophone s’immunise contre la 2e vague: la récession. De l’autre côté de la Méditerranée et de l’Atlantique, trois petits éditeurs mènent un grand travail. Série 2/4

Sur la rive sud de la Méditerranée, qui unit l’Afrique à l’Europe, un éditeur algérois et une éditrice tunisienne se battent à mains (quasi) nues. À Montréal, un autre mise sur des lois fédérales exemplaires et la sève de la Belle Province.

Alger, 6 août.

Vue en plein écran Sofiane Hadjadj ©Barzakh

Sofiane Hadjadj, physique de boxeur et T-shirt Black Panthers, est un papa-poule qui sanctuarise les heures de ses enfants et parle d’une voix douce et mesurée. Sa maison d'édition barzakh, l’une des plus raffinées d’Afrique du Nord, publie des noms cardinaux des lettres algériennes (Mohammed Dib), a découvert Kamel Daoud, auteur de l’étonnant "Meursault, contre-enquête" (2013) qui eut le courage de déclarer en 2014: "Je persiste à le croire: si on ne tranche pas dans le monde dit arabe la question de Dieu, on ne va pas réhabiliter l’homme", ce qui lui valut une fatwa.

Forte d’un catalogue de 300 titres et d’une quinzaine d’auteurs traduits dans le monde, barzakh fête ses vingt ans dans le trouble. Hadjadj plante le décor économico-sanitaire: "en confinement partiel avec couvre-feu, frontières fermées, y compris entre les wilayas (ou provinces), la chute des cours du pétrole et du gaz prive l’État de recettes: la chaîne du livre n’est pas soutenue, les auteurs marginalement aidés. L’absence de livre numérique et de vente en ligne impose de payer à la livraison. Depuis le 5 août, nous sommes en faillite virtuelle. Notre librairie a rouvert en juin au ralenti avec 2 personnes, nous payons partiellement nos 8 collaborateurs sur notre trésorerie, sans chômage partiel." La lourdeur bureaucratique compliquant l’exportation, sa stratégie repose depuis dix ans sur la vente de droits et la coédition (en France avec Actes-Sud, Le Seuil, POL) d’une littérature contemporaine féconde, qui fait de barzakh un éditeur africain unique.

Tunis, 16 août.

Vue en plein écran Élisabeth Daldoul ©Elyzad

Elyzad, c’est Élisabeth Daldoul, adossée à son époux, Faouzi Daldoul, qui dirige Clairefontaine, société de distribution créée par l’archevêché de Tunis en 1949 devenue affaire familiale. Déconfinées le 6 mai, les librairies ont pu rouvrir, toutefois, "le changement de gouvernement, l’enchaînement du ramadan (avril-mai), de l’été et de la rentrée des classes" sont peu propices. Les aides, assorties de dossiers rébarbatifs? Elyzad n’y a pas recouru. En année normale, l’éditrice publie de 8 à 10 livres. En 2020, la production a peu baissé, mais en 2021, les choix éditoriaux seront plus grand public. Diffusé en Europe francophone par Harmonia Mundi, Elyzad souffre du report de la foire du livre de Tunis d’avril à novembre et des restrictions de voyage vers la France. "Dans un pays où on lit peu, des clubs de lectures sont nés du printemps arabe. Malgré des achats poussifs en librairie, la vente en ligne existe grâce à Ceresbookshop, site créé par Karim Ben Smaïl, directeur de Cérès Éditions. Je suis une optimiste et je le reste!"

Une ceinture fléchée

Montréal, 4 août

Vue en plein écran L'équipe de l'édition Les 400 Coups ©de Jocas

À la tête de l’éditeur jeunesse Les 400 Coups, Simon de Jocas, président de Québec Édition, a le verbe chantant d’un François Truffaut du Nunavik. Il dresse le tableau historique: "En 1980, la Loi 51 a décidé de qui vend des livres aux institutions publiques: toutes commandes non scolaires sont passées aux libraires agrément imposant de vendre jusqu’à 30% de livres québécois. Ce dispositif a musclé le secteur: 65 à 70% des livres sont vendus en librairie, 50% sont québécois, 45% des libraires sont indépendants. L’académicien français Dany Laferrière, publié en France chez Grasset, est publié au Canada chez Boréal. Notre chaîne du livre est tissée comme une ceinture fléchée!"

En 2020, la baisse de 11% a culminé à 68% en avril (35% en mai-juin). Le livre jeunesse et le parascolaire en sont sortis gagnants: "les parents à bout de nerfs, chargés d’enseignement à domicile, cherchaient des alternatives à la télé!" À l’opposé, le Canada anglais et son édition peu protégée, à l’américaine, ont bu la tasse.

Trois instances fédérales œuvrent au sein du ministère du Patrimoine/Heritage Canada: le Fonds du livre ("plus l’éditeur vend, plus il est aidé"), le Conseil des Arts, qui appuie les genres littéraires, et Livre Canada Books qui soutient la présence internationale des éditeurs. "Dès mars, ces instances se sont liguées. Les subsides ont été avancés de novembre à avril: le Conseil des Arts nous en a versé 35% sans formulaire supplémentaire, notre subvention de fonctionnement a été majorée de 25%, le versement du crédit d’impôt a été accéléré de 6 mois à 2 semaines." En mai, le Patrimoine fédéral a renchéri sur les subventions d’une province de Québec en belle santé. "Je n’ai jamais vu circuler autant de camions et de vélos de livraison de livres à domicile."