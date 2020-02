Les gens ordinaires creusent leur malheur méthodiquement et à leur insu

Salade liégeoise et spéculoos

L'enquête de routine entre dans les eaux troubles, bouillonnantes, dormantes et traîtres de chacun des personnages de l'entourage d'Eva que le jeune inspecteur Lipsky va mettre à mal avec l'assurance de son bagage intellectuel et la maladresse de son inexpérience. Cet homme-là fréquente peu ses semblables, à la différence de son supérieur, plus vieille école. À l'intrigue, s'ajoute le charme du pittoresque – on mange de la salade liégeoise et des speculoos avec les innombrables cafés, et on fume encore des Belga, pour les volutes bleutées propices à transformer en cabinet de réflexion un simple bureau de police.