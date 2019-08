Les libraires assistent à un "effet Greta Thunberg" sur leurs ventes

Les efforts de Greta Thunberg semblent porter leurs fruits au Royaume-Uni. La sensibilisation de la population à la cause environnementale se vérifie dans le doublement des volumes de vente de livres jeunesse. Entre le recyclage, les histoires d’activistes écologistes et les espèces en danger, le succès est au rendez-vous en ce qui concerne l’écologie au rayon enfants des librairies britanniques.

D’après un rapport du Nielsen Bookscan épinglé par The Guardian , si les ventes ont doublé, c’est également dû au fait que la production de livres sur la thématique écologique a aussi été doublée . Un pari payant pour les éditeurs de livres pour enfants, qui ont su répondre efficacement à la demande. Et ce en l’espace de douze mois seulement.

Moindre flambée en Belgique

En Belgique francophone cependant, l’effet est bien plus nuancé. Si la plupart des librairies confirment un engouement plus marqué pour le thème de l’environnement de puis un à deux ans, les interprétations divergent.

Il n’y a pas de chiffres précis disponibles, mais il est possible de dégager quelques tendances. Pour Filigranes à Bruxelles, la hausse est effectivement ressentie. La raison: la production accrue des maisons d’édition et l’impact de l’achat de livres scolaires par les professeurs. Pour la librairie Molière, à Charleroi, l’effet des livres scolaires se fait moins ressentir, et l’on pointe plutôt l’envie des parents de sensibiliser leurs enfants. Même son de cloche du côté de la librairie Tropismes, où l’on est plutôt nuancé sur "l’effet Greta".

L’explication serait plutôt à chercher dans les principes de la parentalité positive, mais aussi dans les achats des centres de documentation, des associations et des bibliothèques scolaires. Ici aussi, on évoque l’accroissement de la production de la part des éditeurs. Parmi les ouvrages à succès figurent "Le secret du rocher noir", "Sur mon île", et "La forêt", primé par le New York Times.