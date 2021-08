Les méditations de Natalia Ginzburg sur le beau métier de vivre

Essais autobiographiques, ce "lexique familier" de l’Italienne Natalia Ginzburg est ce que la littérature a de meilleur à offrir.

Les auteures renâclent souvent lorsqu’on décèle une écriture féminine. Comme si c’était une tare et qu’une patte asexuée, ou plutôt masculine, méritait seule palmes et lauriers. Natalia Ginzburg (1919-1991) avoue avoir été tentée de gommer ce qui pouvait paraître trop sensible, trop attentif aux détails de la vie.

Son fils, l’historien Carlo Ginzburg, fut son premier lecteur quand il avait vingt ans, et, raconte-t-elle en riant, la taxait de mièvre et de sentimentale. "Je le formule ici de manière plus douce et atténuée que sa fureur contre mon écriture. Comment se fait-il que je me sente, après tant d’insultes, revigorée et ragaillardie, et stimulée à écrire encore?" Parce que rien n’est mièvre chez elle ni sentimental mais d’une vérité sans fards, affûté, net, construit, solide et profondément vivant.

Les 11 textes de ce recueil paru en 1962, préfacé par Italo Calvino, infirment sans le savoir la phrase du poète Georges Perros: "Sans la littérature, on ne saurait ce que pense un homme quand il est seul." Natalia Ginzburg n’est jamais seule mais habitée par les souvenirs et l’observation qui alimentent des réflexions sur les grandes et petites vertus, mesquines et cyniques celles-là, arrangements commodes avec sa conscience; quand pour elle il faut viser ce qui ne s’épargne pas, la générosité, l’amour, le savoir, le désir et le mépris pour l’argent.

Sans une once d’épanchement et de sensiblerie – quoiqu’en dise le fils –, Natalia Ginzburg a créé une œuvre vraie.

On imagine ces textes en échos de repas autour de la table et de méditations sur le difficile et beau métier de vivre, qu’elle traduit si bien. Sans une once d’épanchement et de sensiblerie – quoiqu’en dise le fils, qui en prit de la graine puisqu’il se spécialisa en "microhistoire" –, Natalia Ginzburg a créé une œuvre vraie. "C’est l’unique bien qui nous est venu de la guerre. Ne pas mentir." Ses premières années d’épouse sont marquées par le fascisme et la relégation avec son mari. Sa mort sous la torture tient en une phrase, seul demeure ce qui ne peut s’ôter, le bonheur passé.

Chaussures trouées et sauce tomate

Elle a vingt-sept ans et trois enfants, des chaussures trouées, un avenir incertain, mais la volonté farouche de ne pas renoncer à écrire. À sa manière, elle préfigure "l’arte povera" des années soixante, invente avec des matières usuelles une œuvre qui échappe autant à l’utilitarisme qu’au mensonge de l’art commercial.

Les pas dans la neige, le suicide d’un ami embrouillé, la société qui altère notre être profond, tout sous sa plume est saisissant d’intelligence et de modestie.

"À présent, je ne souhaitais plus tellement écrire comme un homme, parce que j’avais eu des enfants; et il me semblait connaître tant de choses concernant la sauce tomate, même si je ne les plaçais pas dans mon récit."

À l'en croire, elle ne comprend rien à la musique, s'endort au cinéma, est timide, a un "désordre effrayant", mais dans ces incapacités fécondes, gisent des trésors d'acuité, d'humour, d'éthique.