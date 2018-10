Les moutons sautant sur le papier rose

Depuis près de deux ans dans les pages de L'Echo et forte de 450 strips, la série "Les Moutons" débarque dans un premier tome: "Make management great again".

Partant de cette idée, l’auteur, bicéphale et quadrumane, s’est longuement penché sur cet univers. À deux, ils totalisent quelques années dans des entreprises privées, publiques ou semi-publiques. Un vivier de culture pour alimenter leurs premières réflexions. Et cette expérience professionnelle est alimentée en plus par l’observation, l’écoute et… la lecture de L’Echo. "On se plonge dans les bouquins de management, dans les articles un peu spécialisés ou dans les interviews de patrons, pour chercher la faille, la contradiction, le petit truc qui nous permettra de rebondir", poursuit Alsy.