Libération de la parole, ou terrorisme intellectuel?

Et si #metoo était, paradoxalement, contre-productif en terme de féminisme à l'échelle mondiale, vu l'état d’urgence absolue et l'augmentation avérée des violences faites aux femmes? Depuis quelques mois, le mouvement est passé au crible. Par exemple, via l'éveil collectif aux excès de cette "cancel culture" qui prétend corriger les torts en "effaçant" les (parfois seulement présumés) coupables après les avoir annihilés via internet – une arme légitimement utilisée par #metoo à ses débuts. Autre critique: l'universalisme – metoo ne refléterait pas l'ampleur des drames humains dus à la domination masculine (esclavage, prostitution, soumission religieuse, excision…) pour se focaliser sur le harcèlement ressenti des femmes occidentales. Sans oublier la fameuse "Tribune Deneuve", dans le Monde, où de nombreuses femmes revendiquaient le droit de se faire importuner – sans que cela puisse être confondu avec du viol.