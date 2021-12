Louis Vuitton atterrit sur Mars avec François Schuiten

Le dessinateur François Schuiten et l'écrivain-voyageur Sylvain Tesson réalisent pour Louis Vuitton un Travel Book tout à fait hors du commun.

"Ils voulaient m’envoyer à Hong Kong. Moi, je voulais aller à Stromboli. Au final, on est tombé d’accord sur Mars", raconte François Schuiten en riant. Le dessinateur de bandes dessinées et scénographe belge a collaboré avec Louis Vuitton pour leur série de Travel Books. Chaque année la maison de mode invite un artiste renommé à explorer une nouvelle destination pour leur collection de livres de voyages, et d’habitude, les dessinateurs étudient des villes ou des pays. Pas cette année où c’est la première fois qu’un créateur quitte la Terre.