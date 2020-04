Luis Sepulveda, écrivain engagé mort du Covid-19

Auteur engagé, condamné à quitter son Chili natal sous la dictature de Pinochet et connu pour son best-seller "Le vieux qui lisait des romans d'amour", Luis Sepulveda était hospitalisé depuis un mois et demi à Oviedo dans la région des Asturies, où il résidait depuis plus de 20 ans. Sepulveda est l'auteur d'une vingtaine de romans (dont des thrillers), chroniques, récits, nouvelles et fables pour enfants traduits dans une cinquantaine de pays.