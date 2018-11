Lydie Salvayre: "Qu'on le veuille ou non, une langue est un pluriel de langues"

Couronnée du Goncourt en 2014 pour "Pas pleurer", Lydie Salvayre ne cesse de louanger l’adaptation faite sur la scène belge de son roman.

Après avoir été créée en mars 2017, après avoir reçu le prix de la Critique du meilleur espoir féminin, après être passée par le festival Off d’Avignon, "Pas Pleurer" revient sur les planches du Théâtre de Poche (lire ci-dessous)). L’adaptation du roman de Lydie Salvayre faite par Denis Laujol est une réussite. L’histoire de Montse, nonagénaire qui ne garde en mémoire qu’un seul épisode de sa vie, l’été 1936, en pleine guerre civile espagnole, est endossée par Marie-Aurore d’Awans, dont l’énergie et la langue font merveilles. Alors que le théâtre a du mal à la transporter, Lydie Salvayre a été enchantée et séduite par cette adaptation.

Cette adaptation de votre roman au théâtre vous a ravi, le terme n’est pas trop fort semble-t-il?

"J’ai coutume de dire que ma mère est mon premier grand écrivain puisqu’elle invente sa langue, comme un écrivain devrait le faire."

Oui. J’ai aimé ce qui s’est passé du début à la fin. Peu après la sortie du livre, je reçois un e-mail d’un certain Denis Laujol qui, plutôt que de me dire tout ce qu’il a fait, son cursus, son bagage, me dit simplement une chose: "J’ai lu votre texte, j’aime une femme qui s’appelle Marie-Aurore et je la vois dans ce texte". Et ça me suffit. Il prend le risque de me joindre sans rien me dire de sa conception du théâtre, et je prends le risque de lui dire oui sur cette simple déclaration qui me plaît. Ce début est plutôt délicieux, pour moi. Il me demande si je souhaite intervenir sur le montage de la pièce et je lui dis que je déteste que des gens se penchent par-dessus mon épaule pour lire ce que je fais et qu’il fasse donc son adaptation librement. Il le fait et supprime d’ailleurs – ce qui m’a été douloureux – tout ce qui relevait de la voix de Bernanos. Mais bon, c’était son choix. En plus de cela, j’ai du mal à voir incarné au théâtre un personnage tiré d’un roman alors qu’à la lecture je l’ai forcément imaginé différemment. Alors vous imaginez qu’avec "Pas pleurer" j’étais particulièrement inquiète puisqu’il s’agissait de ma mère. D’autant que j’avais déjà entendu pas mal de lectures et qu’à chaque fois je me disais: "Ce n’est pas ça…"

Et je vais voir la pièce à Bruxelles. Marie-Aurore d’Awans n’a rien à voir avec ma mère – mais rien! – et j’entends ma mère. ça me suffit.

Même si toute l’épaisseur de votre roman n’a pas été transcrite sur scène?

Le texte n’est pas trahi, même si c’est un condensé évidemment. C’est inévitable. Parfois, un adaptation peut, au contraire, en faire trop. Là, ce n’est pas le cas. Cela tient aussi à une chose toute simple: c’est que Marie-Aurore est fille d’une Espagnole et le fragnol (mélange d’espagnol et de français qui imprègne le roman), elle le connaît comme sa langue. Et plus que la langue, elle a l’esprit de la langue, toutes ces choses d’une langue qui sont intransportables au français, elle, elle les a attrapées.

Vous parlez du fragnol comme d’une "langue bricolée des migrants". Que charrie ce "bricolage", cette union de deux langues?

J’adore ces langues, car ce sont des langues singulières, qui font une sorte de bras d’honneur à la langue dominante, celle du JT de 20h, propre, parfaite. Ce sont des langues joyeuses. Le fragnol fait surgir la polysémie des mots. Quand ma mère parle de vacation pour dire vacances car en espagnol cela se dit "vacaciones", il y a quelque chose de drôle. Et puis, cela vient nous rappeler l’air de rien que toutes les langues ont, par en-dessous, une infinité de langues étrangères qui les nourrissent. Dans le français, on trouve des étymologies arabes, espagnoles, anglaises, etc. Qu’on le veuille ou non, une langue est un pluriel de langues qui ont été assimilées. Et cela, ça m’enchante et ça me fait dire que la langue est beaucoup moins raciste que les hommes qui la parlent. La langue, elle, fait miel de tous ces apports étrangers.

J’ai coutume de dire que ma mère est mon premier grand écrivain puisqu’elle invente sa langue, comme un écrivain devrait le faire avec la sienne. Pourtant, quand j’étais enfant, j’avais honte de cette langue bricolée. Et puis, plus j’ai vieilli, plus ça m’a enchantée.