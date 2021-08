"Marathon" | L'épopée oubliée d'un champion olympique

Souffle épique

À mesure qu'on avance dans le livre, et dans la course, le groupe s'étiole. Les Américains, les Belges, les Anglais craquent. Même les Finlandais lâchent prise derrière un petit Japonais sautillant. Mais El Ouafi tient bon, s'enferme dans son rythme, dans ses souvenirs du Bled où il s'entrainait, dans les cailloux du désert autour des murs de la ville blanche. Et plus la course, et le récit, avance, plus Debon se focalise sur le coureur d'origine algérienne. Le récitatif qui accompagnait les coureurs se fait de plus en plus pointu aussi pour finalement s'adresser directement à El Ouafi dans un monologue intime. Est-ce le lecteur, le journaliste ou El Ouafi lui-même qui parle à travers l'effort?