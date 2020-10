Marie Noble doit réinventer la Foire du Livre...

2018-2020 : fondatrice et directrice de Station (gestion de projets culturels et citoyens)

En tout cas, comme baptême du feu, elle est servie. Outre la pression inhérente à un nouveau job, la voilà en plus obligée à "réinventer la Foire", comme le dit le président du conseil d’administration, Hervé Gérard. "Je vois plus cela comme une opportunité que comme une contrainte", confie-t-telle, "de toute façon décloisonner la Foire faisait partie de ma mission".

Pour cette quadra diplômée en philologie germanique et multilingue qui a fait toute sa carrière dans le monde de la culture - du journalisme (Elle, Paris Match) à la création (le Picture Festival) et l’organisation (Mons 2015...) d’événements en passant par un passage en politique ("le CV parfait", glisse Hervé Gérard) – c’est l’occasion de réfléchir sur les missions de l’asbl : "Notre but est de promouvoir le livre et la culture, d’être au service de la chaîne du livre : les éditeurs, les libraires les auteurs, les distributeurs, les diffuseurs. C’est pour et avec eux que nous devons penser le nouvel événement. Je veux travailler en bonne intelligence avec eux."