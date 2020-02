Merethe Lindstrøm rédige la poésie de la fin des temps

"Nord", le dernier roman de Merethe Lindstrøm est traduit en français aux éditions Cambourakis. Une fable post-apocalyptique à la fois angoissante et lumineuse.

Roman ♥ ♥ ♥ ♥

«Nord». Merethe Lindstrøm

Traduit du norvégien par Marina Heide, Cambourakis, 208 p., 20 euros

Son nom ne vous dit sans doute rien: jusqu’à présent, un seul des romans de Merethe Lindstrøm avait été traduit en français, chez Gallimard, en 2000 – "Le Remplaçant". Née en 1963 à Bergen, la nouvelliste et romancière norvégienne n’en est pourtant pas à son coup d’essai, avec une quinzaine de livres pour adultes et plusieurs titres pour enfants. En 2008, elle a reçu le prix Dobloug pour l’ensemble de sa carrière et, plus récemment, le Grand prix de littérature du Conseil nordique et le Prix norvégien de la critique littéraire.

Vue en plein écran ©Éditions Cambourakis

Paru chez Cambourakis en ce début d’année, "Nord" est son dernier roman en date (2017), mais la traduction d’un titre précédent est en cours chez le même éditeur. Et pour cause! Tant la presse norvégienne que francophone n’a eu de cesse de saluer la prose lumineuse et puissante, la liberté de ton et l’ambition de ce roman dans lequel l’autrice s’empare d’une thématique dans l’air du temps, à la fois apocalyptique et porteuse d’espoir, pour y poser un regard neuf et singulier, de l’étoffe des tout grands. Entre le mythe et la fable, on pense à "La fin d’où nous partons" de Megan Hunter ou à "Moi, Marthe et les autres" d’Antoine Wauters – même Kerouac n’est pas loin.

Dystopie

Dans un pays indéterminé, probablement en Europe centrale, des milliers de personnes se retrouvent sur les routes après avoir été chassées de leurs villages puis des camps où elles avaient été regroupées – conséquence d’une catastrophe qui vient de s’achever. Âgé de dix-sept ans, Martin, le narrateur, a quitté le flux massif de ces réfugiés pour marcher seul vers le Nord, en quête du lieu où il fut jadis heureux. Habité par la fatigue et les douleurs physiques, hanté par le regard des autres et les humiliations subies, il rencontre un autre garçon plus jeune que lui, qui devient son compagnon de route.

La langue de Merethe Lindstrøm est à la fois incisive et chantante, plongeant son lecteur dans des paysages archétypaux.

Un parcours à la fois géographique et intérieur, en quête d’une libération. "Mes parents. Jamais ils n’auraient pu se douter de ce qu’allait affronter leur fils, leur petit garçon. J’arrive à les imaginer libres, eux aussi. Ils sont revenus et sont attablés pour le dîner, dans l’appartement où nous vivions. À moins qu’ils ne marchent le long d’une route, comme celle que j’ai suivie depuis Welcherweg, en silence, sans aucun bagage. J’arrive à y penser, ce n’est plus quelque chose d’inconcevable, d’inimaginable."

La langue de Merethe Lindstrøm est à la fois incisive et chantante, plongeant son lecteur dans des paysages archétypaux – ceux d’un monde à la fois archaïque et encore à venir, où la nature reprendra ses droits, où l’humain, nous dit-elle, devra lutter pour sa survie sans oublier de contempler la beauté qui émane de chaque chose.