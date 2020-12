N’importe où! N’importe où! Pourvu que ce soit hors de ce monde!

«Il y a dans notre vie un secret très simple et pourtant négligé: partir, c’est vivre. On se lève de sa table, on ferme les livres, on ouvre la porte et l’on se met en marche sur le premier chemin», écrit l’écrivain voyageur Sylvain Tesson. En cette période de confinement, il faut bien avouer que nous regardons les vitrines des agences de voyages avec un mélange de dépit et d’envie. Nous postons des images de plages paradisiaques sur Instagram et nous avons regardé, pour la centième fois, les photos de nos dernières vacances.