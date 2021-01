Nana Kwame Adjei-Brenyah, écrivain: "L'apocalypse elle-même n'est pas la fin de tout"

Déjantées, surréalistes, drôles, les nouvelles de Nana Kwame Adjei-Brenyah prennent le contre-pied d'une réalité sordide.

À n'en pas douter, Nana Kwame Adjei-Brenyah trouvera place sur les étagères d'une nouvelle génération de lecteurs, aux côtés de Toni Morrison, James Baldwin ou Colson Whitehead dans le panthéon des auteurs afro-américains. Le jeune écrivain de 28 ans, né de parents ghanéens, aborde d'une manière tout à fait originale la société des États-Unis actuelle. Si Toni Morrison fit entendre la voix étouffée des esclaves, si Baldwin a doté la littérature d'un point de vue politique essentiel pour permettre aux concitoyens de sa couleur de peau de s'envisager dans le champ politique, et si Colson Whitehead nous a montré, avec son récent "Nickel Boys" et avec "Underground Railroad", l'extrême violence et la haine persistante qui entravent l'existence des Afro-Américains, Nana Kwame Adjei-Brenyah, lui, renouvelle le réalisme social avec les référents d'aujourd'hui. L'humour, les codes du jeu vidéo, la souplesse d'un imaginaire décomplexé lui permettent de saisir l'absurdité de notre ère qui réduit les gens à des consommateurs passifs d'un Black Friday permanent dans lequel il y a les gagnants – mais de quoi? – et les nombreux perdants.

Les aficionados de notre Thomas Gunzig vont adorer ces nouvelles qui bousculent notre confortable position de lecteurs. Tout y est possible: devenir une cible et être payé pour cela ou s'évader de sa condition par l'esprit, en implorant sa muse pour se sortir de là. L'écriture permet tout, nous dit cet auteur qui noircissait des pages pour oublier que le gaz et l'électricité étaient coupés dans l'appartement duquel ils allaient être chassés. De son quotidien, Nana Kwame Adjei-Brenyah a fait le terrain de jeu de son imagination fertile, merveilleuse porte de sortie ou rampe de lancement des personnages de ces histoires tragi-comiques. Tous des "Têtes Baissées, qui ne font vraiment rien à personne en dehors de rendre les autres fiers d'être ce qu'ils sont et non une Tête Baissée". Apprendre à l'école ne suffit pas, "prendre sa dose de Bien quotidien" rend accro mais n'aide pas à réfléchir, alors que la fantaisie dégoupille tous les possibles.

Un humour chaleureux et surprenant

L'originalité de ce jeune auteur est là, il verse dans un surréalisme crédible, pousse le curseur juste un peu plus loin, prend de la hauteur à la manière des ninjas pour survoler un terrain miné. Un décalage qui éclaire la cocasserie tragique de la bêtise, du racisme mais nous met aussi à la place de ces véritables héros du quotidien qui s'efforcent de faire baisser leur "Degré de Noirceur" face aux vigiles, aux médecins et aux employeurs.

Comment ne pas croire à ces histoires quand un président se prend lui-même pour le gagnant d'un jeu télévisé, amnistie ou coupe des têtes à sa guise, et réclame de la brioche pour ceux qui manquent de pain? L'univers de ces nouvelles prend au mot cet immense show qu'est devenue cette Amérique-là, qui croit en ses propres mensonges, s'abrutit ou se fait justice elle-même au nom du Bien. Alors oui, certains parviennent encore à arracher l'écran plat convoité lors du Black Friday, même s'ils n'ont plus de maison et qu'ils laissent sur le carreau leur enfant piétiné par la foule. Ils se croiront encore vernis. Le charme de ces nouvelles est dans leur apparente candeur, cette ironie cruelle mais douce qui dévie la violence par un humour de résistance, aussi chaleureux que surprenant, pour éclairer les préjugés et les dérives nauséabondes où mène la certitude d'être du bon côté.