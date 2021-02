Ne pas oublier la Syrie

Pour Yassin al-Haj Saleh, l’écrivain syrien et opposant au régime d’Assad, "se révolter contre la tyrannie, c’est sortir de l’anonymat et se diriger vers la possibilité d’une société de mémoire".

Quatre ans après le magnifique "De l’ardeur", où elle évoquait l’avocate syrienne Razan Zaitouneh, la romancière Justine Augier raconte sa rencontre avec l’écrivain dissident Yassin al-Haj Saleh.

Il y a près de dix ans, le monde entier entendait à longueur de journée ces noms de villes syriennes: Alep, Douma, Raqqa ou encore Palmyre. Le régime de Bachar el-Assad écrasait une révolution démocratique qui, très vite, s’était transformée en une guerre civile meurtrière à laquelle se greffèrent les islamistes fanatiques de Daesch et bientôt les Russes. Dix ans pendant lesquels ce régime a bombardé des villes et des hôpitaux, torturé dans l’obscurité des prisons, n’hésitant pas à utiliser des armes chimiques contre sa population, notamment des enfants. On compte aujourd’hui 500.000 morts et cette tragédie a jeté sur les routes près de 5,5 millions de personnes. Ce sont aussi dix ans de silence assourdissant, celui de la communauté internationale. Comment ne pas oublier? Comment parler de l’horreur, "l’horreur toujours en cours et à laquelle on s’est persuadé qu’on ne pouvait rien, depuis longtemps déjà"?

La vie de l’écrivain Yassin al-Haj Saleh est tout entière pétrie de révolte, intimement liée à l’histoire violente de son pays. À l’âge de 19 ans, il est emprisonné et passe près de 16 ans dans les geôles du père de Bachar el-Assad, l’ancien dictateur Hafez el-Assad. Ce sont ses idées communistes qui gênent le pouvoir de l’époque. Malgré les mauvais traitements, les humiliations et le dénuement, il trouve une raison d’espérer dans la lecture, plus particulièrement la philosophie, celle d’Hannah Arendt: "Il voulait la lire depuis qu’il était tombé en prison sur une citation qu’il me restitue telle qu’elle s’est imprimée en lui il y a plus de trente ans: parce que les hommes sont semblables, la politique est possible, et parce qu’ils sont différents, la politique est nécessaire, une phrase dans laquelle pluralité et politique se nouent de façon étroite."

Dire adieu à la Syrie

Face à Bachar el-Assad, il ne baissera pas les bras et rejoindra la révolution. Contraint, comme tant d’autres, à l’exil, il part à contrecœur, à Istanbul d’abord, à Berlin ensuite. "Il a quitté la Syrie qu’il s’était toujours acharné à ne pas quitter. La veille du 11 octobre 2013, Yassin al-Haj Saleh a mis son ordinateur dans son sac à dos, deux petits vestiges aux origines imprécises, trouvés au village par son frère Firas, une branche de dattier du jardin de la maison de Raqqa. Il n’a pris aucun papier, aucune photo, aucun autre souvenir, une veste parce que les nuits se faisaient fraîches, et il a quitté sa ville natale pour passer la frontière et entrer en Turquie, pays dans lequel il n’avait jamais mis les pieds." Dans un texte publié sur Facebook, il écrivait qu’il s’agissait de "Dire adieu à la Syrie, de façon temporaire".

"Le monde était partout présent dans cette histoire syrienne, curieusement absent aussi, se dérobant à ses responsabilités." Justine Augier Autrice

Hélas, cinq ans plus tard, "alors qu’il est dorénavant installé à Berlin, Yassin al-Haj Saleh publie un texte, 'Habiter le temporaire', dans lequel il commence par admettre que le temporaire semble sans fin". Au sujet du régime d’Assad, il a forgé un concept, celui de "génocratie": "S’il a choisi le terme de génocratie, c’est évidemment qu’il contient la possibilité du génocide, cette attaque contre la diversité humaine en tant que telle pour reprendre les mots d’Arendt." Il rappelle notamment qu’"en pleine crise du coronavirus, le ministre de la Santé n’hésitera pas à dire, sur le ton de la plaisanterie, que l’armée syrienne avait déjà nettoyé le pays de nombreux germes". Affrontant les conditions de l’exil, il n’a eu de cesse de se demander "si la façon dont les réfugiés s’appropriaient le monde, et l’archipel formé par les gens de conscience qui les aidaient, n’offraient pas un modèle pour repenser le politique".

Lecture: Justine Augier, "Par une espèce de miracle"

Lier le passé et le présent

À travers ce dialogue remarquable, Justine Augier cherche aussi à faire entrer en résonance la tragédie de la Syrie et le passé de l’Europe. "J’ai commencé à lire ou relire ceux que la violence de l’entre-deux-guerres avait poussés à l’exil, que la violence avait défaits, Weil, Benjamin, Arendt, Canetti, Adorno et d’autres", écrit-elle. "J’ai lu aussi ces auteurs qui ont tenté de penser comment après la destruction de la Seconde Guerre mondiale, on pouvait encore raconter, encore avoir recours à la langue, encore aimer le monde, et comment on pouvait espérer faire justice."

"La tyrannie est une terre d’oubli, une mise au secret générale. C’est pour cela aussi que se révolter contre elle, c’est sortir de l’anonymat et se diriger vers la possibilité d’une société de mémoire." Yassin al-Haj Saleh Dissident et écrivain syrien

À Berlin, ville chargée de mémoire, le récit de Justine Augier s’efforce de nouer un lien entre le passé et le présent, entre la Syrie et le monde entier. "Le monde était partout présent dans cette histoire syrienne, curieusement absent aussi, se dérobant à ses responsabilités." La souffrance syrienne rejoint ici toutes les souffrances, notamment celle de la Shoah: "Je lui demande s’il ne craint pas certaines réactions dans le monde arabe, en travaillant et en écrivant sur la Shoah, en venant chercher dans cette histoire de quoi mieux comprendre la sienne. Yassin me répond qu’il parle maintenant du haut de sa souffrance, qu’il n’a plus de complexes et qu’il peut donc bien parler des souffrances des autres, et même des souffrances les pires."

Alors que les premiers procès des crimes de l’État syrien ont débuté l’année dernière à Coblence, c’est l’espoir d’une justice qui nait et, avec elle, un autre combat à mener: résister, par tous les moyens, à l’oubli. "La tyrannie est une terre d’oubli", écrit Yassin al-Haj Saleh. "Une mise au secret générale. C’est pour cela aussi que se révolter contre elle, c’est sortir de l’anonymat et se diriger vers la possibilité d’une société de mémoire."