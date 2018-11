Nicolas Mathieu décroche le prix Goncourt

Après le prix Femina lundi et le prix Médicis mardi, c'est au tour des prix Renaudot et Goncourt.

Le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone, est décerné à Nicolas Mathieu avec "Leurs enfants après eux" (Actes Sud), fresque politique et sociale, roman d'apprentissage sur l'adolescence. L'écrivain suit une poignée d'adolescents, au cours de quatre étés (1992, 1994, 1996 et 1998). Tous ces gamins rêvent "de foutre le camp" mais que faire d'ici là? Dans la torpeur de l'été, on tente de tuer l'ennui en matant les filles rassemblées au bord du lac. Il y a l'espoir que "quelque chose arrive" même si les eaux du lac "ont la lourdeur de pétrole".