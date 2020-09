Nos libraires, ces héros

Dans toutes les positions

À l’image du métier de libraire, l’univers qui apparaît de paragraphe en paragraphe est vaste et polymorphe. La défense des œuvres qui composent ou reflètent la culture de chaque communauté est à la fois un sacerdoce et une vocation, une entreprise d’éducation et une agence de voyages, un appel à idées et une machine à déclics, une voie de consommation et une source d’inspiration. Lisez ce bouquin, faites la fête à votre libraire et retrouvez sans plus tarder le chemin de son antre…