"Nous revenons aux fondamentaux de Blacksad"

Le chat détective revient après 8 ans d'absence. Les créateurs de Blacksad assument mais y regoutent avec autant de plaisir.

Huit ans! Il a donc fallu attendre huit ans pour que le grand félin détective revienne trainer sa grande carcasse et sa démarche chaloupée dans les rues de New York. Huit ans pour que Juanjo Guarnido et Juan Diaz Canales se décident à donner un nouveau tome de la série Blacksad aux lecteurs impatients.

"J'assume parfaitement ce délai!" déclare Guarnido qui bat sa coulpe. "J'ai eu trop de projets chronophages ces dernières années. Et cinq ou six ans sont passés très vite sans que je m'en apperçoive ou presque. Il était plus que temps de revenir à Blacksad!", reconnait le dessinateur.

"On a voulu revenir aux bases du style et de la série avec un récit plus urbain, plus noir, véritablement polar." Juan Diaz Canales Scénariste

Mais le moins que l'on puisse dire c'est que le grand chat détective et le bestiaire qui l'entoure dans ce New York des années 60 peuplé d'animaux anthropomorphes n'ont rien perdu de leur superbe. Le trait de Guarnido est toujours aussi vif, précis et expressif. Ses décors, toujours aussi denses et précis sans tomber dans la surcharge, donnant véritablement vie à la Grosse Pomme.

Et le scénario de Diaz Canales plonge le lecteur dans cette ambiance bruissante, des bas fonds du métro en construction à la lumière de Central Park, entre travailleurs de la construction, syndicats, artistes rebelles et politiques corrompus. On est en plain dans l'univers du polar classique, façon imper mastic, chapeau mou et petites pépés!

"On a voulu revenir aux bases du style et de la série", note Diaz Canales, "avec un récit plus urbain, plus noir, véritablement polar." Mais un polar qui ne se limite pas à des personnages de papier et à une voix off lancinante. Les auteurs en profitent pour développer encore les personnalités de leurs galerie de personnages. "Le style polar ne donne généralement pas beaucoup de place pour ces développements. Nous nous sommes donnée la place de le faire."

Le récit laisse donc une large place à Weekly, jusqu'ici un peu le faire valoir de John Blacksad, mais aussi à toute une faune d'artistes new yorkais très hauts en couleurs. "J'ai toujours eu une préférence pour les animaux sous le crayon. Plus expressifs que les humains finalement", témoigne Guarnido. "C'est assez paradoxal, mais je trouve Blacksad plus réaliste en chat que si cela avait été un humain..."

Bande dessinée "Alors, tout tombe" Série: Blacksad tome 6 Par Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido Édité par Dargaud 60 p. - 15€ Note de L'Echo: