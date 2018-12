Ode aux sorcières

Avec finesse et sans concessions, Mona Chollet explore et déconstruit le mythe.

Journaliste au Monde Diplomatique, Mona Chollet réjouit les âmes à chaque nouvel essai. Après "Beauté fatale" et "Chez soi: une odyssée de l’espace domestique" (Zones, 2012 et 2015), elle poursuit sa remise en question de la bonne manière d’être une femme et s’attaque cette fois à démonter le mythe de la sorcière.

À la fois parcours historique et réflexion contemporaine, ce troisième livre remonte aux sources des chasses aux sorcières. Chollet rappelle que des siècles entiers de meurtres de femmes ont eu lieu du fait des modernes et non des anciens, puisque cette misogynie de masse s’est surtout incarnée à la Renaissance! Voici l’envers du décor d’une période rationnelle et progressiste où les femmes au nez crochu étaient, comme les Juifs, accusées de vouloir détruire la chrétienté.

Qui étaient ces sorcières? Principalement des femmes indépendantes, âgées, ou qui refusaient l’institution de la maternité. En résumé, toutes celles qui ne se définissaient pas en fonction d’un homme. Pour Chollet, ces images sont toujours très présentes dans l’inconscient collectif, et la "bonne manière" d’être une femme est encore balisée selon un chemin étroit. "Même si c’est devenu plus pernicieux, on nous donne sans cesse envie d’incarner la maîtresse de maison ou la mère parfaite, l’épouse épanouie – bref, l’anti-sorcière. L’aventurière est un modèle interdit", déclare-t-elle.

De même, il n’est pas simple pour les femmes de vieillir, d’assumer son célibat ou sa stérilité choisie: la sorcière contemporaine, c’est la femme dans ce qu’elle a d’insupportable et d’intolérable. "Si vous êtes une femme et que vous regardez à l’intérieur de vous-même, vous êtes une sorcière", déclarait le manifeste féministe "W.I.T.C.H." en 1968, à New York.

Non sans humour, parsemant son analyse de réflexions personnelles, Mona Chollet décrit aussi comment certaines ont revendiqué fièrement leur identité de sorcière, transformant cette image en nouveau modèle – dans certaines limites, celles de l’industrie du divertissement, où la sorcière demeure le plus souvent cantonnée à la jeune fille mignonne à la peau claire.