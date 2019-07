Odyssée en enfer

L’actualité en est pleine de ces martyrs de l’exode. De ces réfugiés qui tentent le tout pour le tout , risquant leur vie pour trouver un avenir meilleur sous des cieux plus cléments que les leurs. De ceux qui osent franchir les mers sur des embarcations de fortune vendues par des passeurs sans scrupule. On connaît leur nombre. Parfois. Leur identité jamais.

Fabien Toulmé leur donne un nom à ces réfugiés, à travers le récit du parcours d’Hakim, un syrien parmi tant d’autres qui a fui son pays au début de la guerre, pour échapper à un régime de plus en plus suspicieux et à une répression d’autant plus vive.