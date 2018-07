On a lu la BD "Je vais rester" de Trondheim et Chevillard

C’est l’été, Fabienne et Roland arrivent à Palavas pour une semaine de vacances. Il a tout organisé, réservé, payé et noté dans un carnet les moments importants du séjour. Un accident tragique survient alors qu’ils n’ont pas encore déposé leurs bagages à l’appartement... et elle se retrouve seule.

Un avant goût...

Des vacances en tête à tête. Il s’est occupé de tout. Ils font quelques pas sur le front de mer. Il y a un peu de vent. Une bourrasque, une tôle qui s’envole, une main qui se défait, inerte. Et voilà Fabienne veuve avant même d’avoir décidé de vivre avec son compagnon. Perdue parmi les estivants de Palavas-les-Flots, elle décide de rester et de vivre ces vacances par procuration, partagée entre déni de son deuil et désespoir. À moins que ce soit une manière de vivre son deuil justement.

Critique de la rédaction

On l’a dit, les auteurs sont plutôt avares de paroles. Mais les dialogues entre Fabienne et Paco, hurluberlu local, vendeur de curiosités tibétaines et curiosité lui-même. Il se tisse entre les deux personnages une relation d’autant plus naturelle qu’elle est sans arrière-pensée. En se laissant porter par le rythme des vacances. Et petit à petit, Fabienne reprend pied dans la vraie vie. Elle passe doucement de la sidération totale de l’événement au déni puis à l’acceptation de son deuil. Et surtout que celui dont elle pensait qu’il pouvait être l’homme de sa vie ne l’est définitivement pas dans la mort. Une évolution psychologique que suit Trondheim entre gravité et légèreté.