Pascale Seys: "C’est en ralentissant qu’on peut retrouver une relation avec le monde"

Pascale Seys: "L’éducation nous permet d’avoir un rapport éveillé et construit avec le monde. On ne transmet pas seulement du savoir, mais le grand pouvoir des mots, qui nous apaisent ou qui nous blessent."

La philosophe belge Pascale Seys publie chez Racine un nouveau livre de bulles philosophiques pour nous accompagner au quotidien et l'éclairer.

Après sa trilogie de "Philosophie vagabonde" qui tentait de saisir l’humeur du temps présent, la philosophe belge Pascale Seys, voix bien connue de la RTBF et dont les vidéos sur YouTube dépasse le million de vues, sort chez Racine un nouvel ouvrage dans lequel elle invite chacun et chacune, au travers de quarante miniatures philosophiques, à "Refaire un petit coin de monde".

Essai "Connais-toi! Toi-même! Refaire un petit coin de monde" Par Pascale Seys Édité par Racine 192 p. - 20€ Note de L'Echo:

Le titre de votre ouvrage fait écho à une célèbre phrase d’Albert Camus: "Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais ma tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse." Comment "refaire ce petit coin de monde"?

Dans un autre texte, Camus ajoutait qu’il était possible de construire le monde en lui donnant des mots, "un dictionnaire". Donner un dictionnaire au monde, c’est donner une indication sur le pouvoir qu’ont les mots de bâtir ou de détruire. Avec ce livre, j’ai voulu, de manière très modeste, construire "un petit coin de monde" pour empêcher qu’il ne se défasse. C’est une manière de nous ramener à notre échelle, de retrouver notre juste mesure dans un contexte qui nous l’impose: cette pandémie nous a en effet privés de la possibilité de rêver librement d’un monde. On peut d’ailleurs remarquer que les mots "humilité", "humain" et "humus" ont la même étymologie…

"Remailler le monde, selon moi, c’est ramener un peu de douceur grâce à la nuance des mots." Pascale Seys Philosophe

L’étymologie revêt une importance énorme pour vous. Selon vous, la perte de sens aujourd’hui est notamment due à la perte du sens des mots?

L’enfance des mots nous permet de préciser le monde dans lequel nous vivons, mais aussi de déterminer la couleur qu’on veut lui donner. La question de l’origine nous permet de savoir où nous allons. La tradition des sciences humaines a toujours été de décoder le monde en passant par le langage. Hélas, à cause de l’impératif de la vitesse et des outils technologiques qui nous poussent à chercher des slogans et des punchlines, nous sommes en train de perdre le raffinement et la nuance du langage. Remailler le monde, selon moi, c’est ramener un peu de douceur grâce à la nuance des mots. J’ai voulu montrer comment on peut prendre appui sur les anciens pour éclairer ce que la pandémie a obscurci: la question du sens commun en termes de signification et d’orientation.

On sent chez vous en effet une prédilection pour les anciens. Vous regardez essentiellement vers l’Antiquité. Pourquoi?

Je n’ai pas un amour figé du passé. Je veux simplement montrer comment les anciens, confrontés avant nous aux mêmes questions que les nôtres, peuvent être nos alliés pour affronter l’avenir. L’Antiquité est une balise lumineuse et fantastiquement moderne.

Les mythes étaient précisément des balises pour les Grecs. Vous y consacrez d’ailleurs une nouvelle série de chroniques. Qu’est-ce que ces mythes peuvent encore nous apprendre?

Les mythes sont des machines à vivre, à penser. Ils offrent ce que vous nous avons probablement négligé: le récit signifiant. Nous avons abandonné le grand récit qui permet de faire société. Ce récit mythique n’est pas nécessairement vrai, mais le mode du "comme si" ouvre des possibilités et permet le déploiement du sens. Et puis, les mythes sont aussi des outils existentiels. Ils ont pour particularité de mettre en scène la tragédie, c’est-à-dire un moment d’impasse. La confrontation à ces impasses, formulée par l’Antiquité, nous permet d’éclairer nos propres choix.

"Les mythes modernes se sont appauvris parce qu’ils se sont concentrés sur le producteur du récit plutôt que sur le récit." Pascale Seys Philosophe

Pourquoi le monde actuel ne produit-il plus de grands récits?

Les mythes modernes se sont appauvris parce qu’ils se sont concentrés sur le producteur du récit plutôt que sur le récit. Il faudrait peut-être retrouver le grand style impersonnel dont parlait Flaubert. Cette force de l’objectivité nous permet de cesser de nous cogner contre notre "petit moi". Les récits sur soi peuvent avoir une fonction thérapeutique, mais, quand ils s’érigent en valeur universelle, il y a quelque chose du monde qui manque. Ce qui est beau, c’est de retrouver une forme de résonance avec le monde, en se laissant féconder par lui. Et, selon moi, c’est en ralentissant qu’on peut retrouver une relation avec le monde. La pensée incarne précisément ce moment de suspension: une grande pause dans la course du monde. Il me semble que nous habiterons mieux le monde à mesure qu’on habitera mieux le temps.

Retrouver la relation avec le monde, c’est retrouver le commun. C’est donc aussi renouer les liens avec les autres?

Exactement. C’était le programme des anciens: fabriquer un individu en paix avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Se connaitre pour les anciens ce n’était pas tant explorer le labyrinthe de son nombril, que de connaitre la limite. Dans mon livre, à travers toutes ces petites histoires, je pars de l’intime, de l’amour, pour arriver à Hannah Arendt, à la politique. On passe ainsi du "je" au "nous". Je voulais montrer comment une forme d’universalité permet de tricoter un coin de monde dans lequel chacun peut trouver sa place.

"Construire du sens, c’est toujours faire, défaire et refaire. Ce qui implique de pouvoir se tromper. L’erreur fait partie du programme." Pascale Seys Philosophe

Tisser des liens est donc, au sens fort, un acte de transmission…

L’enseignement, au sens le plus large, est le plus grand soin qu’on apporte aux générations futures. C’est l’un des secteurs qui devraient être le moins négligé. L’éducation nous permet d’avoir un rapport éveillé et construit avec le monde. On ne transmet pas seulement du savoir, mais le grand pouvoir des mots, qui nous apaisent ou qui nous blessent.

Et, au-delà des mots, qu’est-ce qui nous permet de "refaire un petit coin de monde"?

Une main tendue, c’est une manière de refaire le monde. Toute action dans laquelle nous sommes en lien les uns avec les autres refait le monde à sa manière. De la cuisine à l’art, il y a différentes activités qui nous permettent de tricoter des liens, en nous tirant vers le haut, vers la beauté. Construire du sens, c’est toujours faire, défaire et refaire. Ce qui implique de pouvoir se tromper. L’erreur fait partie du programme.

Vous aimez la forme courte. La philosophie actuelle se tourne de plus en plus vers le quotidien, vers le "petit". La philosophie serait-elle donc devenue plus humble?

Quand on lit certains penseurs de l’Antiquité, Nietzsche ou Pascal, on voit que les formules courtes peuvent avoir une puissance incroyable. Le long peut être envoûtant comme il peut être ennuyeux. On peut fabriquer des monuments de pensée mais s’ils ne sont pas raccord avec le monde et les circonstances, cela ne sert à rien. En fait, le vrai travail consiste à ajuster toujours mieux nos pensées avec le mouvement du monde et à saisir ce point d’équilibre toujours instable. La modernité a été cette volonté d’ordonner le monde à partir de soi. Nous assistons aujourd’hui au retour d’un ordre du monde qui s’impose à nous et qui, comme dans tous les grands moments de crise que l’humanité a connus, nous rappelle à l’humilité, c’est-à-dire à notre lien substantiel à la Terre.