Patrik Svensson cuisine l'anguille à toutes les sauces

Sur le mode "la science à portée de tous", "L'Évangile des anguilles" de Patrik Svensson amuse et instruit. Traduit dans plus de trente langues, il a été récompensé du Prix August, le Goncourt suédois.

Les plus âgés d'entre-nous se souviennent, avec effroi, de cette tête de cheval, grouillante d'anguilles, repêchée dans le fleuve. C'était dans film «Le tambour» de Volker Schlondörff, d'après le livre de Günther Grass. Patrik Svensson s'en souvient aussi, lui qui allait pêcher l'anguille carnivore avec son père et la mangeait du bout des dents quand sa mère la lui mettait dans l'assiette.

Aujourd'hui encore, il mêle les souvenirs personnels de cette pêche de moins en moins miraculeuse, menacée d'extinction, et la fascination pour cet animal étrange, presque mythologique, qui intrigue depuis l'Antiquité. Ce serpent d'écaille à la fois d'eau douce et d'eau saline, peut vivre centenaire – s'il ne finit pas en persillade – rester des années sans bouger derrière un rocher, se passer de manger pendant des mois, et ne se reproduit qu'après des dizaines d'années, à l'endroit où il est né, dans la mer des Sargasses.