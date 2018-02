Paul Auster conjugue les possibles

L’écrivain new-yorkais est de retour avec un ambitieux roman, déployant un formidable dispositif narratif en quatre variations. Note: 4/5

Après cinq ans d’absence, depuis la parution française de "Sunset Park" en 2011, l’auteur de la trilogie new-yorkaise fait un retour remarqué avec ce qu’on nommera un "grand roman américain". Lancé à toute allure dès les premières pages, le nouvel opus de Paul Auster conte et décompte la vie d’Archibald Isaac Ferguson (né à Newark, New Jersey, en 1947, tout comme l’auteur lui-même). 4321 pour quatre versions d’une même histoire: quatre destins pour un seul homme dont Auster nous propose de suivre chaque fois l’enfance et la jeunesse à travers l’Amérique des années 50 et 60.

Ouvrant et refermant le livre sur une vieille blague juive qui circule à New York, l’écrivain fait du patronyme de son personnage principal, Ferguson, le fondement même du principe de hasard auquel il le soumet. Débarqué à Ellis Island le 1er janvier 1900, le grand-père du jeune Archie aurait – comme beaucoup d’autres immigrés européens – changé de nom par l’un de ces malentendus linguistiques qu’on ne dévoilera pas, mais qui donne son sens à l’affaire tout en célébrant la poésie de l’absurde qui régit souvent nos vies. De là naît une construction formelle somme toute assez facile à suivre si l’on accepte de se laisser embarquer dans ce roman fleuve à la logorrhée parfois envahissante et aux respirations inexistantes.

Un roman d’autant plus américain qu’il en appelle au foisonnement des possibles, ce pilier du mythe qui a fondé l’Amérique pour tous ceux qui ont débarqué sur ses côtes au fil des migrations. Mais le pays du jeune Ferguson est celui de grands bouleversements sociétaux: assassinat de Kennedy et de Martin Luther King, guerre du Vietnam qui divise irrémédiablement la population, contestations étudiantes, lutte pour les droits civiques, soulèvement de la prison d’Attica et autres crises incendiaires auxquelles assiste Archibald, oscillant entre sa volonté de s’engager politiquement et son désir de résister en plaçant la création au-dessus de tout le reste.

Car malgré les différences de plus en plus marquées entre les quatre garçons (ils ont les mêmes parents, le même physique, le même code génétique et le même départ dans la vie avant que mille et un facteurs viennent faire varier le cours de celle-ci), Paul Auster les réunit par une constante: tous vont, d’une manière ou d’une autre, tenter l’expérience de l’écriture, que ce soit comme journaliste, traducteur, poète ou écrivain.

Poétique du conditionnel

Au fil des pages, le caractère et les obsessions des "variantes Ferguson" se distinguent de plus en plus nettement, évoquant frontalement certaines questions qui taraudent Paul Auster depuis longtemps – la mort de son père ou celle d’un ami proche, foudroyé devant lui à l’âge de 14 ans.

Si Ferguson n’est pas le double de l’écrivain, il n’en est pas moins son exact contemporain et traverse à la même époque que lui les bouleversantes transformations que chacun expérimente au cours de ses vingt premières années d’existence. "Que se serait-il passé si?" La phrase apparaît telle quelle à de nombreux moments du récit, tel un lancinant leitmotiv: l’un perd son père tandis qu’un autre se rebelle contre les valeurs bourgeoises de ce même père toujours en vie, et tous les quatre oscillent entre idéalisme et compromis, affrontant les coups du destin avec plus ou moins de résilience et de fragilité.

"Poussés de-ci de-là sous l’effet de ces circonstances, les garçons commenceraient à se différencier à mesure que le livre avancerait, ils ramperaient, marcheraient et galoperaient à travers l’enfance, l’adolescence et le début de l’âge adulte en tant que personnages de plus en plus différents, chacun sur sa propre voie distincte tout en restant pourtant la même personne", écrit Paul Auster dans le livre, mû par son irrépressible besoin postmoderne de montrer la fiction à l’œuvre et de mélanger les niveaux de récit.

Car ce roman épais et lourd comme un dictionnaire est avant tout une ode à la littérature, dont Ferguson découvre l’immense et salvateur pouvoir à l’âge de 15 ans en lisant… Dostoïevski!

"4321" Paul Auster Actes Sud, 1024 p.,28 euros

