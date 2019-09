Philippe Hayat remporte le Prix Filigranes 2019

Nous vous le révélons en primeur: c’est Philippe Hayat qui remporte le 4e Prix Filigranes, succédant à Adélaïde Clermont-Tonnerre (2016), Thomas Gunzig (2017) et Adeline Dieudonné (2018). Ce prix, dont L’Echo est partenaire, lui sera remis le lundi 23 septembre à la librairie bruxelloise, assorti d’un chèque de 12.500 euros. Le jury a été touché par l’histoire du jeune Darius qu’il dépeint dans "Où va le cœur du monde" (Calmann-Lévy), mutique après le lynchage de son père dans sa librairie juive de Tunis et trouvant un substitut à la parole dans la clarinette et le jazz qui le mèneront aux USA.